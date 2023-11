AMLO se metió varios “autogoles”

El principio de la interacción verbal entre Andrés Manuel López Obrador y Javier Milei -recién electo presidente de Argentina- comenzó en junio del año pasado, cuando el inquilino de Palacio Nacional mostró públicamente su apoyo a Gustavo Petro en las elecciones en Colombia, que provocó la reacción del argentino, quien calificó a AMLO de “patético, lamentable y repugnante”. Además -por supuesto- de las opuestas tendencias políticas, los comentarios de “chairos resentidos” a los seguidores del oficialismo en nuestro país, fueron una ofensa para quien todas las mañanas nos despierta con su repetido sonsonete. Y recientemente -13 de noviembre-, en la antesala de la elección argentina, AMLO dijo de Milei, que se trataba de “facho -fascista- ultraconservador”, lo que dejó más resentida la relación.

Ayer -durante la verborrea matutina- era obvio escuchar la versión de la Cuarta Transformación sobre la elección de Milei, que fue ilustrada por López Obrador “pintamos nuestra raya....por decirlo en una palabra, fue un autogol”.

Sin embargo, al margen de la “lógica” respuesta, en referencia al nuevo mandatario argentino, la mañanera fue un verdadero “autogol” para el mismo presidente, quien en tres de sus grandes proyectos tiene que recular de sus ofrecimientos iniciales y otra de sus promesas ahora la ofrece como de clase mundial:

La inauguración del primer tramo del Tren Maya, de Palenque a Escárcega, que está prevista para el 31 de diciembre, dependerá ahora de que se concluya el nuevo puente de Boca del Cerro, lo que se interpreta que no estará listo este año.

Respecto al inicio de operaciones de Mexicana de Aviación -como línea aérea del Estado-, que estaba planeada para el vuelo inaugural para el sábado 2 de diciembre, se pospuso -posiblemente- para el 26 del mismo mes. Y es que aún no tienen -¿saben que?- los aviones. “ESTAMOS CONSIGUIENDO LOS AVIONES” (?), porque apenas están en negociaciones para el arrendamiento.

Sobre la Súper Farmacia que “garantizara el abasto de medicinas” para todo el país y que dijo en diciembre estaría operando a principios de diciembre, “quizás” dijo el presidente, estaría operando hasta finales del mes próximo en Huehuetoca, Estado de México.

Y sobre el sistema de salud pública que ha venido ofreciendo -estilo Dinamarca-, cuando aún no tenemos medicinas, ahora va a ser mundial. “En marzo lo tenemos resuelto. Vamos a tener operando el mejor sistema de salud del mundo”, dijo.

Total que, se pospone la inauguración del primer tramo del Tren Maya, la línea aérea se pospone porque no tienen aviones, la Súper Farmacia no se ha terminado -no se tienen medicinas- y el sistema de salud, ahora será de clase mundial. Esos si son verdaderos “autogoles”.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net