AMLO “se cayó del alambre”

En lo que va de este siglo, la frontera entre México y Estados Unidos se ha cerrado en tres ocasiones -una total y otras parcialmente- de manera significativa. La primera fue el 11 de septiembre de 2001, después del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York; la segunda, a finales de noviembre de 2018 después de varias amenazas de que inmigrantes intentarían cruzar corriendo a través del puerto fronterizo, que provocó que el domingo 1 de diciembre del 2018 Donald Trump ordenara el cierre por espacio de cinco horas del cruce en Tijuana y San Isidro, California, y más recientemente el 11 de mayo del año pasado -también en la garita de San Isidro- cuando se cerró por unos minutos debido a un simulacro realizado por la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP). En las tres ocasiones se ha creado un caos y paralización total de la actividad por la dependencia transfronteriza que tienen los habitantes de ambos lados.

En mayo 31 de 2019 el presidente -en aquel entonces- Donald Trump, molesto por la llegada irregular de cientos de migrantes, amenazó con implementar un arancel del 5 por ciento en todos los productos importados desde México, que aumentaría hasta el 25 por ciento, en caso de no corregirse. La respuesta de Andrés Manuel López Obrador fue en el sentido de que “lo natural y la reacción intuitiva” sería responder “ojo por ojo”, con aranceles espejo a todas las importaciones de Estados Unidos. La medida no se aplicó “gracias a un acuerdo” del que Trump dijo: “Las tarifas quedan suspendidas indefinidamente. México tomará medidas sólidas para detener la marea migratoria a través de su territorio y hacia nuestra frontera sur”. Por su parte, el ex canciller Marcelo Ebrard -quien fue el negociador- concluyó: “No habrá aplicación de tarifas por parte de EU. Gracias a todas las personas que nos han apoyado dando cuenta de la grandeza de México”. Pasó el tiempo y el 28 de enero del año pasado, Trump -apenas en su primer evento oficial de campaña para buscar la nominación republicana y regresar a la Casa Blanca- presumió de las presiones a las que sometió a López Obrador para que aceptara el programa “Quédate en México”, que obliga a los migrantes y refugiados a permanecer en nuestro país mientras se resolvían sus casos de asilo, exhibiéndonos internacionalmente.

El lunes pasado, después de ganar el caucus republicano en Iowa, el mismo Trump amenazó con “sellar la frontera en caso de llegar nuevamente a la presidencia -y llevar a cabo la deportación más grande de la historia-, porque hay millones y millones de personas entrando al país en un número más grande que el estado de Nueva York”. La respuesta del inquilino de Palacio -dándole poca importancia a la declaración- fue: “Es parte de las campañas, se expresan muchas cosas en las campañas para tratar de ganar votos”. Sabias palabras de un experto en promesas “para tratar de ganar votos” como es López Obrador -“se cayó del alambre”-, quien en el cierre de su campaña en el 2018 ofreció cumplir con sus 100 compromisos, de los que dice que ya cumplió 99 (?) -cinco años después- y sólo le falta el esclarecimiento de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Y de Donald Trump, quien tiene elevadas posibilidades de llegar otra vez a la Oficina Oval, habrá que estar al pendiente -no ignorarlas- de sus amenazas, pronosticando que sería todo un dolor de cabeza para nuestro país y para el mundo.

