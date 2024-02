A mí no me interesa la política

Uno de los problemas a vencer en la democracia es esa apatía e indiferencia que lleva a miles de personas a no abrir los ojos ante los acontecimientos del colectivo. Es un individualismo que se aferra a sí mismo y cuando mucho a la familia, a los amigos y a los seres queridos. No hay ojos más que para lo que me es inmediato; más allá de mis narices, no me importa. Mientras que no me afecte o perjudique, lo demás no me preocupa para nada. Ahora, eso sí, si me tocan a mi familia, entonces ya verán mi respuesta.

Se ha hecho de la política una especie de alternativa que se toma o deja, como si fuera un objeto a elegir, algo así como el gusto por el fútbol o ir al teatro. Si me gusta o me interesa, pues sí voy y me entero; pero si no, ni lo volteo a ver. Se piensa que la política es algo que está ajeno a la vida diaria, como si fuera un territorio de los gobiernos y los burócratas o funcionarios. Están allí para los trámites y ejercer una enfadosa autoridad, pero mientras no los necesito para sacar un permiso o arreglar algún asunto legal, no quiero saber nada de ellos.

Peor aún, los políticos son mentirosos, corruptos y su trabajo no parece beneficiarnos más que para sus propios intereses. En fin, se necesita que las personas comprendan lo importante que es su granito de arena en la vida social. Es muy importante promover el sentido de comunidad, de dejar atrás el solo pensar en la familia, y ocuparnos también de lo que pasa en la calle, en el barrio, en la ciudad, en el país o en el mundo.

Es cambiar la visión tan negativa que se tiene de la política y adquirir nuevos conocimientos y enfoques que permitan valorar más el esfuerzo que se puede hacer para mejorar la calidad de vida que tenemos en nuestro entorno. Vencer la apatía no es nada fácil, pero vale la pena intentarlo. Y tú mismo puedes participar más, pues es cuestión también de salud mental, de salud social y de bienestar de todos en general. La corrupción política nos afecta a todos; algo podemos hacer cada uno de nosotros para sanear ese cochinero y dejar de estar ausentes y apáticos.