A la caza de traidores

Aunque la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador no registra que se encuentre de cacería, fuentes confiables afirman que desde hace algunas semanas el mandatario de la nación salió a la caza de militantes de partidos de oposición que le puedan entregar votos, en su afán de conseguir los 57 que requiere para la aprobación de la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, mejor conocida como “Ley Bartlett”, habiendo ya logrado convencer a un mozalbete priísta que aceptó traicionar a su partido a cambio de asegurar a su padre la obtención de la embajada de México en República Dominicana, como se la habría prometido el propio AMLO como pago a ulterior “favor”.

Este muchachito de 25 años de edad, quien no tuvo mayor pudor en entregar su cabeza para garantizar a su papá un escaño diplomático, es hijo de Carlos Miguel Aysa González, quien siendo Secretario de Gobierno fue designado gobernador de Campeche en 2019 por Alejandro Moreno, cuando éste fue nombrado presidente nacional del PRI y tuvo que abandonar la gubernatura del estado. Es decir que, el que Carlos Aysa ocupara la gubernatura de Campeche, se dio por la cercanía que existía entre el líder nacional del PRI y él, sin embargo, todo cambió tras el acercamiento que la familia Aysa comenzó a tener con Morena.

El periodista Vladimir de la Torre, escribió un hilo en su cuenta de Twitter, en el que describe con toda claridad lo que llamó “Historia de la traición”:

Entre otras cosas, señala que en 2020 el entonces gobernador sustituto de Campeche, Carlos Miguel Aysa buscó cambiar la constitución del Estado para intentar reelegirse en 2021, pero cuando se enteró que era imposible decidió buscar una diputación federal, que también le negó el partido y fue entonces cuando chantajeó, amenazó de no reconocer al candidato de Va Por Campeche @ChrisCastroB si no le garantizaban una posición a su hijo en el Congreso, aún cuando Carlos Miguel Jr no quería ser diputado y siempre estuvo al margen.

Pero el padre insistió.

También tuvo la intención de terminar el gobierno y ser nombrado Secretario de Seguridad Pública de México. No fue posible. Lo que siguió fue pedir la embajada de México en Panamá. Tampoco fue posible porque la quería el polémico Soberón.

El candidato de Va por Campeche perdió las elecciones por menos de 10 mil votos. Desde que llegó al gobierno Layda Sansores arremetió contra el gobernador Aysa González, hasta que el Presidente propuso a Aysa de Embajador en Dominicana. Entonces la gobernadora silenció toda crítica a su antecesor. Según fuentes de la Secretaría de Finanzas, contrataron a la empresa experta en auditoría PWC para limpiar irregularidades del gobierno de Aysa para no estropear su nombramiento.

En una conversación privada el pasado martes 12 de abril, el exgobernador Aysa González advirtió que le preocupaba su nombramiento como Embajador porque aún faltaban detalles de la Cancillería y el Senado. “Esto se está alargando”, dijo.

El pasado lunes, el diputado Carlos Miguel Aysa, fue el único que faltó a la concentración de la bancada del PRI en San Lázaro. “Me duele la cabeza, voy después”, comentó a su coordinador Humberto Moreira, y le aseguró que votaría en contra. Horas después anunció el diputado su voto A FAVOR de la Reforma alegando que “no se dejará presionar”.

Carlos fue “vendido” y “negociado” por su padre para ser Embajador 18 meses. El mismo personaje que en septiembre de 2021, salió del gobierno de Campeche en medio de señalamientos de que habría “entregado” el Estado a Morena a cambio de alguna negociación inconfesable con el presidente López Obrador, quien enseguida lo propuso para servir como embajador de México en República Dominicana.

La historia y la vergüenza los acompañará el resto de su vida. Morena ha montado una operación de Estado”.

En tanto, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, condenó que su integrante reculara el sentido de su voto y, junto con el resto de su bancada, lo tachó de traidor.

“La democracia da oportunidades inmerecidas a personas desleales. Hoy, Carlos Miguel Aysa Damas traiciona al PRI y traiciona a México. Ni una Embajada, ni los sobornos, ni chantajes bastarán para mirar de frente a la Nación que ha traicionado”, escribió el dirigente tricolor en su cuenta de Twitter.

Se dice que el fruto nunca cae lejos del árbol, y los Aysa, padre e hijo, llevan lo traidor en los genes, quizá por ello, el presidente López Obrador pudo cazar a su primera presa.

Con cartera en mano, pero también con todo el aparato de Gobierno a su disposición, Andrés Manuel -por las buenas o por las malas-, busca desesperadamente, 56 votos más. El domingo se verá para cuántos le alcanzó.

Por cierto, “las benditas redes sociales”, le recordaron a AMLO que “siempre hay un tuit”:

“Valerse de la pobreza y comprar votos es un pecado social, una inmoralidad. Pero a los defensores de la corrupción les parece algo normal”, Andrés Manuel López Obrador (23/08/2012).

Para bien o para mal, las redes sociales dejan una marca indeleble, y cuando la voluntad, los intereses, y la narrativa son tan cambiantes en quien las utiliza, más valdría tenerles un poco más de respeto para evitar que un día no muy lejano alguien las utilice para explotarlas en el rostro de aquel que traicionó sus pensamientos, o su discurso.

Por cierto, como consecuencia de la traición que dio el diputado Aysa Damas al tricolor, la embajada de su padre corre peligro, pues los senadores del PRI y PAN advirtieron que votarán contra la ratificación de su padre como embajador.

Como colofón, hay que decir que, salvo que Morena intente otra violación reglamentaria, Carlos Miguel Aysa Damas tendrá que votar el domingo desde su curul (en el centro de la bancada del PRI). Desde ahí tendrá que votar de forma presencial en San Lázaro. No puede ser a distancia. Y seguramente el momento será icónico.

