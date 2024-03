A AMLO le falla la memoria y se exhibe

Ah, cómo le hace al “cheremeque” -expresión popular no reconocida por la Real Academia de la Lengua Española- López Obrador. Ayer, durante su cotidiana verborrea matutina, dijo que no apoyará a ningún candidato a la presidencia de los Estados Unidos, dando un argumento contradictorio a anteriores posturas, solamente pidiendo a los mexicanos que voten en el país vecino que tomen en cuenta las actitudes -por supuesto de los aspirantes- en contra de los mexicanos.

“Nosotros no vamos a cometer el error que se cometió en el pasado de apoyar a ningún candidato de Estados Unidos”. Él lo cometió, que ¿acaso no se acuerda lo que sucedió el 7 de noviembre de 2020, cuando se hizo oficial el triunfo electoral de Joe Biden en el Estado de Pensilvania y con ello ganador de la elección presidencial y se negó reconocerlo señalando que su intención era “esperar que se terminen de resolver los asuntos legales… no queremos ser imprudentes”? Con aquella posición asumida estaba abiertamente apoyando el reclamo de Trump y negando la victoria de Biden, que estaba reconocida por las autoridades electorales.

Y es un contrasentido en toda la extensión de la palabra, “no apoyar a ningún candidato”, cuando usted pide no votar por quienes van en contra de los mexicanos. Sólo tenemos que recordar lo expresado por el ex presidente Trump el 16 de junio de 2015: “Cuando México envía a su gente, no envía lo mejor. Están enviando gente con muchos problemas. Están trayendo drogas, están trayendo crimen, son violadores… ”; o recordar lo que se conoció a el 2 de octubre de 2019 en el libro “Border Wars: Inside Trump’s Assault on Immigration” (Guerras fronterizas: En el interior del asalto de Trump a la inmigracion)”, que escribieron los periodistas de The New York Times Michael Shear y Julie Davis, basado en entrevistas con más de una docena de funcionarios que colaboraron con Trump en su administración, donde se señala que el ex presidente sugirió “que se disparara a los inmigrantes a las piernas para frenar su paso por la frontera”, lo mismo que se levantaran tramos de muro electrificado en las zonas de más acceso de inmigrantes, además de una fosa infestada de caimanes y culebras. Y por supuesto, su muro de más de 3,000 kilómetros a lo largo de toda la frontera.

Entonces, López Obrador, quien pregona no meterse en asuntos de otros países, lo está haciendo directamente, aunque trate de “taparle el ojo al macho” al decir que “Sólo nos reservamos el derecho de hacer cuestionamientos cuando se falte al respeto al pueblo de México, sea quien sea”. Con su pronunciamiento falla a su principio de no intervención, se decanta obviamente por un candidato -Biden-, queriendo disfrazar su mensaje para que Trump “no se entere” -quien sabe por que razones- y se muestra públicamente contradictorio, falso y se exhibe -para no complicarle el panorama a quien pretende heredar el mando en Palacio.

¿Usted, qué opina?