Toyota RAV4: La consentida ahora solo es híbrida

La sexta generación de Toyota RAV4 llega a México. Presentada en mayo de 2025, ahora ya está disponible en nuestro país con una gama completamente híbrida en motorización, superando ya los 220 caballos de fuerza.

RAV4 2026 tiene un motor cuatro cilindros de 2.5 litros, que junto con el sistema híbrido es capaz de lograr 226 caballos de fuerza en las versiones con tracción delantera.

En las variantes Woodland y Limited con tracción integral, la potencia va a los 236 caballos de fuerza, siendo un aumento de más de 17 caballos de fuerza en comparación a la generación pasada, que fue todo un éxito en Norteamérica y en el resto del mundo.

Gracias a su motor híbrido, la marca presume un excelente rendimiento de gasolina, en teoría mejorado en comparación a la generación anterior.

El diseño tiene un nuevo estilo en los faros de iluminación LED. Las líneas son más aventureras y “tecnológicas”. Los pasos de rueda destacan más y entre la gama hay rines de 17,18 y hasta 20 pulgadas. Se cuenta con techo panorámico y parrilla de corte minimalista.

En dimensiones creció ligeramente, siendo más alto. En la versión Woodland se añaden elementos robustos, con una mejor altura al suelo, y llantas todoterreno. Tiene la mecánica con 236 HP y tracción integral y sí añade elementos de seguridad con guardafangos y cámara multiterreno.

Al interior tiene cuadro digital de 12.3 pulgadas, pantalla táctil central de hasta 12.9 pulgadas (10.5 pulgadas en versiones de entrada), puerto de carga inalámbrica, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrica y sistema de sonido JBL de alta fidelidad con hasta nueve bocinas (seis bocinas de la marca en variantes básicas).

En materiales, dependiendo a la opción, los asientos son forrados de piel y se cuenta con botones físicos en el volante, tablero y controles de aire acondicionado. El diseño en cabina es minimalista, pensado en ser más intuitivo para el usuario.

En seguridad cuenta con ocho bolsas de aire, así como toda la gama de asistentes avanzados a la conducción ADAS llamada Toyota Safety Sense 4.0, con control de velocidad crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, sensores de estacionamiento, cámara 360 grados, entre otros. Igualmente, RAV4 tiene compatibilidad con la aplicación de Toyota Connected Services.

También se confirmó que la versión híbrida enchufable con más de 300 caballos de fuerza llegará a finales del primer semestre de 2026 a México.

Precios Toyota RAV4 2026 en México

LE HEV: l 650 mil 300 pesos.

XLE HEV: l 712 mil pesos.

Woodland HEV: l 816 mil 800 pesos.

Limited HEV: l 898 mil 050 pesos.