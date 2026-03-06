Para Gabriela Cuevas Barrón, coordinadora del Mundial 2026 del gobierno de México, los hechos violentos provocados por la muerte de Nemesio Oceguera Cervantes, “El Mencho”, fueron magnificados con imágenes “falsas…y eso nos enseña primero, a que tengamos que verificar primero la información” -creo que la “pedrada” es para todos los medios de comunicación- y que “... cuando hablamos de operativos en contra del narcotráfico en México, como que a nuestra mente llegan los fantasmas del pasado”.

Cuevas Barrón, miembro de Morena, con una amplia trayectoria política -diputada en la Asamblea del Distrito Federal, jefe delegacional en la Miguel Hidalgo, diputada federal y senadora de la República- y quien desde noviembre del 2024 fue designada por la presidenta Claudia Sheinbaum como representante de México ante la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) para el evento, esquivó la pregunta en una entrevista con Radio Fórmula cuando se le abordó sobre la violencia que se presentó con motivo de la muerte del narcotraficante y los focos rojos que se prendieron en el mundo por la inseguridad que pudiera presentarse en nuestro país cuando estamos “a la vuelta de la esquina” del certamen.

“Hay que separar este tema por partes; primero, que pasó ese domingo, donde veíamos el operativo con esas imágenes. Hay que reconocer que muchas de estas imágenes sí fueron ciertas, pero otras tantas fueron falsas.

Fue un domingo de muchas notas falsas y eso nos enseña primero, a que tengamos que verificar primero la información. Creo que esa es una de las lecciones muy importantes. El segundo punto que creo que es importante, es cuando hablamos de operativos en contra del narcotráfico en México, como a que a nuestra mente llegan los fantasmas del pasado, que llegaban los operativos y dejaban todo super violento, y hoy lo que vimos en Jalisco es que, a las 48 horas, y ya casi perfecto a las 72, ya se había regresado a la normalidad. Tan prueba de eso es, que el trofeo -la Copa FIFA- estuvo este fin de semana en Jalisco y todo se desarrolló muy bien”, dijo Gabriela Cuevas.

Y luego, quiso generalizar el problema y “se sacó de la manga” el discurso político de la cuarta transformación:

“Nadie estamos exentos; también hay que recordar que en el mundo no es el momento más pacifico… Hoy tenemos un México con 40 por ciento menos de homicidios desde que comenzó la administración; hoy tenemos un México que construye paz… y tenemos un gobierno que está combatiendo criminales y a la impunidad, como también las causas”.

A la representante de México ante la Copa del Mundo se le olvida que el operativo en contra de “El Mencho” y las reacciones que provocaron -hasta el momento- tienen un saldo oficial de 73 vidas humanas -entre ellos 26 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un funcionario de la fiscalía-, por lo menos 266 vehículos quemados -extraoficialmente se habla de más de 600- y las pérdidas económicas ascienden a los 2 mil millones de pesos, según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio. Señora Cuevas Barrón, esas cifras de un día no son “falsas”, no son “fantasmas del pasado”, por el contrario, si alarman, prenden focos rojos y es motivo de preocupación cuando estamos en la antesala del Mundial de Fútbol

Usted, ¿qué opina?