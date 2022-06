Hoy, una breve reflexión.

No sé por qué ayer que el presidente López Obrador dijo en la mañanera que “el 75 por ciento de los homicidios en México es por enfrentamientos entre grupos de las bandas” y en estados donde se mantiene solo un grupo delincuencial no hay crímenes, porque sencillamente “no tienen competencia” -cuestionable posición-, se me vinieron a la mente las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, cuando el pasado 23 de abril criticó las políticas migratorias en la frontera del presidente Joe Biden, además de hacer referencia y asegurar que “dobló” al gobierno de AMLO con el programa ‘Quédate en México’.

Ayer Lopez Obrador puso como ejemplo a Sinaloa -estado con un índice bajo de asesinatos violentos comparado con estados como Colima, Baja California, Zacatecas, Guerrero y Morelos, que encabezan las estadísticas del Índice de Homicidios del Secretariado de Seguridad- precisamente por el control absoluto del Cártel de Sinaloa en la región.

Y con el tema de la violencia y Sinaloa, también se me vinieron las imágenes de los hechos sucedidos el 17 de octubre del 2019 en Culiacán, Sinaloa, donde elementos del ejército mexicano detuvieron a Ovidio Guzman -hijo de el ’Chapo’- y minutos después lo dejaron en libertad. El 19 de junio del siguiente año -2020- el presidente López Obrador reconoció que “Yo ordené que se detuviera el operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente… para no poner en riesgo a la población y para no afectar a civiles”. En este acontecimiento la delincuencia no solamente ‘doblaron’ a López Obrador, ‘doblaron’ al Estado mexicano. ¡Ya basta de dobladas! ¿Usted, qué opina?

