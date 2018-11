Si la inseguridad, la violencia, el vandalismo y el grafiti que campean por doquier, despojaron a Guadalajara del título de “Ciudad Amable”; si la degradación de las costumbres y la contaminación ambiental, incontenibles ambas, desmintieron las poéticas líneas del retrato hablado que Pepe Guízar trazó de su ciudad (“tienes el alma de provinciana…”, “hueles a limpia rosa temprana…”), queda un consuelo: Guadalajara, según el ICREA, en 2020 -es decir, dentro de dos años- será considerada “la primera Smart City de México”.

Pero -como dicen que dijo Jack el Descuartizador-, “vámonos por partes”…

-II-

Se trata de una nota de la agencia Notimex, replicada ayer en varios medios nacionales. ICREA es, por sus siglas en catalán, la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados). “Smart City” (ciudad inteligente) es un concepto que “busca conectar (…) a sus habitantes mediante la infraestructura y el uso eficiente de la tecnología, lo que implica la creación de nuevos edificios sostenibles (…) que los hagan entornos agradables para los usuarios”.

Entre los avances que, según ICREA, Guadalajara ya tiene en esa materia, estarían el alumbrado público, el control del tráfico “pues los semáforos le dan preferencia a un sentido u otro, de acuerdo al flujo de automóviles”; el suministro de agua que “están empezando a monitorear para hacer una mejor distribución del líquido”, y “la seguridad (que) se está automatizando a través de su (escudo urbano) C5”.

-III-

Que en Guadalajara y anexas ya hay edificios provistos de un “uso eficiente de la tecnología”, es evidente; que eso los haga, ipso facto, “entornos agradables para los usuarios”, es discutible. La automatización de los semáforos no ha aliviado la circulación vehicular en la medida de lo deseable. El suministro del agua está cada vez más castigado por el envejecimiento de las instalaciones y el crecimiento vertical de la ciudad. Las bondades de las cámaras de video-vigilancia y las alarmas del C5 aún no se traducen en beneficios significativos para los lugareños, como lo demuestran las cifras de asaltos, asesinatos, robos a peatones y automóviles, etc.

Pretender que en dos años -el plazo que da ICREA para que Guadalajara sea “Smart City”- se revierta el desgarriate que metódicamente, por la miopía de los gobernantes y la tendencia a abusar de los gobernados, se ha construido (es un decir…) durante décadas, es creer en milagros.

Poco habrá de vivir quien no esté aquí para comprobarlo.