La peste hace que yo forje mis miedos en modelos ajenos. Me siento como si el propio Dostoyevski me hubiera incluido -sin mi consentimiento- como un personaje actuando fraternalmente con Verhovenski y el príncipe Harry, invitados con la casamentera a esa exhibición de pecados ajenos que narra en su libro Los demonios, escuchando la Marcha fúnebre de la Sinfonía número 3 de Beethoven, simplemente por modernidad, porque en este tiempo en el que leer es una actuación extraña. Quién va a leer pudiendo escuchar.

Pero aún sin sonidos me siento saliendo de Villa Diodati, a donde fui llevado por Lord Byron, quien me convidó a embarrarme, talquearme en alguna forma con la lama del volcán, ese año en que no hizo verano, en que la luz se vistió con el miedo solar y que produjo entre otros trabajos a Drácula o Frankenstein, ese moderno Prometeo a quien Milton le cuestionó algo así como: creador, ¿es que yo te he pedido traerme a la vida? Mientras ellos con sus propios miedos van ignorando sus propios caminos buscando la salida, la mostrada en la tierra prometida.

No sé cuál sea la consideración que usted tenga acerca de esta peste que nos agobia, este sonido silencioso. A mí me produce miedo, como la lava de un volcán que me silencia contra ese misterio, que se me embarra como si saliera de un pavoroso estante. No recuerdo nada parecido a esto, tal vez el estar señalado personalmente en esa cosa que llamamos destino y en la que no cabe de ninguna forma la dicha, el monstruo de aquello que no puedes narrar o alguno de ustedes esperaba estar en encierro para que ese pequeño margen al que tú no conoces y esperas no conocerlo jamás, porque tú no sabes si ese destino será la forma de salir de esta historia.

Por eso supongo que hay alguien que crea que lo que sucederá será que no va a pasar nada, o tal vez crea que a él no le sucederá nada o también que crea que le valga lo que le unta al queso lo que suceda. A mí no, considero la muerte como un baile silencioso al que no le soy simpático, y no necesito caer bien. Al gobierno no creo caerle bien, sin embargo a este no le importa y le caiga como le caiga se sobrepone; lo cierto es que en esta ocasión ha tenido una acción inteligente y ha aprovechado los conocimientos de la universidad para intentar mejorar eso.

Así que con todo y mi miedo, con mi temor a la muerte y apreciado las ayudas estatales, porque las otras están muy lejos, espero que mis pronósticos para mí mismo terminen fuera de ese mundo monstruoso que me amenaza, parecido a los otros mencionados.

@enrigue_zuloaga