Si nada se pierde con poner las cosas en su debido contexto —los puntos sobre las correspondientes íes, como suele decirse—, no se explica el afán de algunos supuestos expertos por sacar del partido más reciente de la Selección Mexicana (el amistoso del lunes ante Gales, en Pasadena), conclusiones que no vienen al caso…

Si, por ejemplo, en Argentina no sólo no se echaron a vuelo las campanas por el 4-0 con que la albiceleste resolvió su partido de preparación ante Haití y por los tres goles con que Messi contribuyó a ese resultado; si se ha calificado de “razonable” el comentario del propio Messi, en el sentido de que no se les debe colgar la etiqueta de favoritos para ganar el Mundial, “porque hay (participantes) mejores”, acá convendría recordar que Juan Carlos Osorio jamás anticipó que el partido contra Gales serviría para ensayar los movimientos que intentará hacer el “Tri” en el primer partido del Mundial —ante Alemania, por cierto—, sino para hacer observaciones con respecto al desempeño de varios jugadores, y afinar la lista que publicará el sábado, después del partido contra Escocia.

*

En efecto: el funcionamiento colectivo, el lunes, ni entusiasmó a nadie ni se tradujo en la victoria. Si Osorio hubiera adelantado la intención de debutar en el Mundial con la alineación que enfrentó a Gales, habría sobradas razones para alimentar el pesimismo. Si de sobra se sabe que los germanos llegarán a Rusia como favoritos no sólo para ganar a México, sino para ser finalistas y eventualmente refrendar el título que hoy por hoy les pertenece, se sobreentiende que Osorio moverá sus piezas al efecto de conseguir “un buen resultado”…

“Un buen resultado”, en un partido así, no necesariamente tiene que ser la victoria; “un buen resultado” bien puede ser una derrota con un marcador apretado, que permita pasar a la siguiente ronda merced a una combinación de resultados —necesariamente positivos— ante Corea del Sur y Suecia, más una diferencia de goles mejor que la que éstos consigan en su turno ante los germanos.

*

Por supuesto, previendo resultados lógicos, tiene mucho de ilusorio el sueño de llegar al quinto partido; sería insensato pensar en ganar el Mundial…

Sin embargo, más insensato aún es anticipar vísperas a partir de la falsa, necia, equívoca premisa de que el lunes ya se tuvo un anticipo de un desastre previsible.