Que algunos miles de ciudadanos, en varias ciudades del país, participaran, ayer, en marchas de protesta contra el Presidente López Obrador, y que algunas consignas verbales “exigieran” su renuncia, difícilmente será interpretado por los millones de mexicanos que se abstuvieron de participar en ellas, o por los muchos más que ni siquiera se enteraron, como indicio de que el Gobierno se tambalea.

-II-

De entrada, las marchas, en México, históricamente, son intrascendentes. No tienen mayores consecuencias. No resuelven los conflictos sociales que las motivan, ni quitan el sueño a quienes se dirigen reclamaciones o a quienes son objeto de denuncias. Se toma nota de ellas o se dialoga con quienes las encabezan-y no siempre…- por una mera atención… y hasta ahí. Se les interpreta como una muestra de que en este bendito país hay plena libertad de ejercer el derecho al pataleo porque las autoridades respetan -¡no faltaba más…!- las prerrogativas ciudadanas consagradas en la Constitución (Artículo 9º., concretamente).

Sería aventurado asimismo interpretar tales marchas como anticipo de un resultado anticlimático -es decir, adverso a su promotor y favorable a su renuncia- del referéndum revocatorio anunciado por López Obrador para el tercer año de su Gobierno, aunque no autorizado aún por el Poder Legislativo...

En todo caso, las marchas ciudadanas registradas ayer en la Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro, San Luis Potosí, León, Monterrey y Mérida, son sintomáticas de que el estilo personal de gobernar-que hubiera dicho Don Daniel Cosío Villegas- de López Obrador, caracterizado por la toma de decisiones unilaterales, caprichosas, autoritarias, por un lado, y el afán de descalificar y ridiculizar a sus críticos, por otro, ha permeado en el ánimo de muchos ciudadanos.

-III-

La inmensa mayoría de los mexicanos respetó la decisión expresada democráticamente en las urnas en julio pasado: López Obrador esta vez sí es el Presidente legítimo de México; nada que ver con la mascarada de la primera vez que contendió para el cargo. Resulta ofensivo, por tanto, para los ciudadanos que creen tener razones para estar en desacuerdo con sus decisiones (el Aeropuerto, la Reforma Educativa, la Guardia Nacional…) o criticar sus actitudes, y que de manera serena y respetuosa exponen sus argumentos, encontrarse con ironías, cuchufletas y descalificaciones (“fifís”, “reaccionarios”, “conservadores”, “neoliberales”…) a manera de respuestas o reacciones.

Solón, uno de los siete sabios de Grecia, le dedicó, seis siglos antes de Cristo, una de sus sentencias: “Aprende a gobernarte a ti mismo antes de gobernar a los otros”.