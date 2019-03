Indispensable la ética en las escuelas

Si bien la Constitución obliga a una enseñanza pública, gratuita y laica, eso no excluye que se pueda formar con una ética sólida y firme que forje un código de comportamiento cívico.

Inducir una mayor conciencia de lo que está bien frente al mal, no es una cuestión de religiones. Veamos por qué.

La ética es una ciencia que estudia el bien y el mal, lo correcto de lo incorrecto, lo importante de lo inútil, lo que vale la pena frente a lo que no. Trata sobre el comportamiento idóneo en las actividades sociales, comerciales y profesionales. En fin, nos hace conscientes y nos guía en nuestra conducta para que seamos capaces de vivir de una forma equilibrada y correcta.

En cambio, la moral se inspira de las tradiciones y costumbres, en especial de las creencias y religiones, llegando incluso a atribuir a Dios o a la divinidad lo que se debe hacer o no. Aquello que es lo bueno o lo malo para cumplir con la voluntad divina y salvarse o alcanzar a recibir el amor y la misericordia de Dios.

La ética se fundamenta en la razón, la lógica y la investigación y pretende ser siempre objetiva, como cualquier otra ciencia, buscando la verdad o falsedad de sus contenidos.

En cambio, la moral se basa en las creencias, costumbres y tradiciones. Aunque puedan llegar a coincidir con la ética; pero se puede llegar a considerar como pecado lo que dictamine la divinidad, los sacerdotes y los líderes de la comunidad. Así que es dinámica y sujeta a los tiempos y a las personas que las inspiran. Así por ejemplo, antes era inmoral prestar dinero con intereses, hoy buena parte de la economía se fundamenta en lo contrario.

Entonces podemos entender que hay una clara diferencia entre enseñar moral en las escuelas en vez de ética. Comprendemos que un Estado laico no se incline por ninguna moral, pero no vemos por qué dejar a un lado a la ética y dejar de plasmar en todos los niveles de la enseñanza, esta ciencia que se requiere como una base para combatir a la corrupción y a las conductas que rompen con el respeto y el cuidado de los bienes materiales que le pertenecen al pueblo.

Comenzar desde la infancia a poner muy en claro lo que es correcto frente lo que no lo es. Trasmitir un sólido código ético de comportamiento en toda la comunidad académica e inspirar una reflexión sana sobre el tema para practicarlo de una manera congruente.

No es cuestión sólo de que se promulguen leyes y reglamentos para que se hagan cumplir y si se desobedecen se castiguen a los infractores. Se trata de que la distinción y cumplimiento entre el bien y el mal estén en la consciencia y la responsabilidad interior del alumno y ciudadano. Hacer lo correcto es por convicción y respeto y no sólo por temor al castigo. Se elige no hacer daño a nadie, ni tomar lo ajeno y decir la verdad porque sinceramente lo siente y está seguro de hacerlo por el bien de todos.

Vale mucho la pena impregnar de ética a nuestras escuelas en todo momento. Tendremos más cultura y una civilización más elevada ¿Qué esperamos para hacerlo?