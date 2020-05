Futbol descafeinado

Ya sólo falta —cuestión de trámite, se diría— que cada federación, en lo particular, tome la resolución y la difunda a sus asociados y al público… Lo más probable, en todo caso, es que el mundo del futbol entienda que, en las actuales circunstancias, lo más pertinente es dar por terminados todos los campeonatos abruptamente suspendidos por la pandemia del coronavirus, y encender veladoras, cruzar los dedos u ofrecer “mandas” —cada quién de conformidad con sus creencias— para que suceda lo que por ahora no pasa de ser un buen deseo: que el balón vuelva a rodar… el mes de septiembre.

*

Los argumentos del jefe médico de la FIFA, Michael D’Hooghe, son incuestionables: “El futbol sigue siendo un deporte de contacto, y una de las primeras cosas que se dicen —como medida para reducir los contagios— es que debe evitarse el contacto”. D’Hooghe señala que si en el corto plazo se decidiera reanudar las competencias, “si un jugador da positivo, habría que poner a todo el grupo —compañeros y adversarios— en cuarentena”, y se plantea, dando por consabida la respuesta, si esa sería “una solución para una competición normal”.

Salvadas todas las distancias, lo que se dice con respecto a los jugadores tendría que decirse, también, con respecto a los aficionados. Es inevitable que en los estadios, en los alrededores; en las peñas que se integran antes, durante y después de los partidos, o en el transporte público, se acaten las estrictas pautas relacionadas con la sana distancia. El riesgo de contagio del virus entre los espectadores sería igual o mayor que el de contagio anímico generado por los partidos que los congregan.

*

D’Hooghe apunta que la presente “Es la situación más dramática que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial. No deberíamos infravalorarlo —subraya—… No es una cuestión de dinero, sino de vida o muerte. No se puede jugar en la Premier League —ni en ninguna Liga, ni en ninguna cancha del mundo— si los jugadores están obligados a permanecer a dos metros unos de otros”.

Más que un futbol descafeinado, sería un futbol desnaturalizado. Y lo que vale para los jugadores, vale para los aficionados, que aceptan la estrecha coexistencia, codo con codo, con tirios y troyanos, como prueba de que la convivencia armoniosa con correligionarios y rivales —más con unos que con otros, ciertamente…—, es parte del deporte.