- Triunfalismo

“Nada -o casi nada- nuevo bajo el Sol”... En “El Día del Presidente”, como tradicionalmente se designaba al primero de septiembre, apenas hubo alguna reminiscencia nostálgica de “La Danza de los Millones” -como también se le designaba-, ciertamente. Prevaleció, en cambio, la tónica de todos sus predecesores, conservadores, neoliberales o lo que hubieran sido: triunfalista; negada a la autocrítica.

-II-

La de ayer fue, por así decirlo, una versión sumaria de las cotidianas “mañaneras”. Fue un “refrito”; un “recalentado” de algunas de sus más características expresiones...

Botones de muestra: “Este gobierno no será recordado por corrupto...”. “Ya se acabó la robadera de los de arriba...”. “Ya no hay lujos en el gobierno...”. “No es por presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno...”. “Estamos enfrentando dos crisis al mismo tiempo, la sanitaria y la económica, y vamos saliendo adelante...”. “Los jóvenes (...) tienen garantizado el derecho a la educación y el trabajo; ya no son ‘ninis’. (...) No dejaremos que los jóvenes sean enganchados por la delincuencia...”. “La educación no es privilegio sino un derecho de todo el pueblo...”. “La pandemia no ha desembocado en hambruna, ni en escasez de alimentos, ni en asaltos, y el pueblo tiene recursos para su consumo básico...”. “Pronostiqué que la crisis económica provocada por la pandemia sería transitoria (y...) que saldríamos pronto (...); así está sucediendo: ya pasó lo peor, y ahora vamos para arriba...”. “La caída de la economía fue menor que en Italia, España, Francia y el Reino Unido...”. “México es un ejemplo mundial de cómo hacer realidad el progreso con justicia...”. “Estamos rescatando (a Pemex y a la CFE), haciéndolas más eficientes, limpiándolas de corrupción...”. “Estamos aplicando el programa de reforestación más importante del mundo...”. “Vamos viento en popa en la construcción del Aeropuerto (...), la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya...”. “Estamos avanzando en el combate a la delincuencia” (¿aunque los niveles de impunidad -del 95%- sugieran lo contrario?). “Casi en todos los delitos ha habido disminuciones” (¿cómo saberlo, si sólo el 10% se denuncia?). “Ahora hay justicia para el pobre, y en materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada...”. “Ya no hay en el gobierno federal funcionarios como García Luna...”.

-III-

Por cierto: si es cierto que “primero los más pobres”, ¿por qué los de traje estaban ayer en las filas de adelante, y los de sombrero y huipil en la de atrás...?

Colofón: “Y de Pío..., ni pío”.