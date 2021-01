- Sarcasmos

Tenía que ser: más tardó en difundirse, el domingo en la tarde, la noticia de que el Presidente López Obrador se había contagiado de COVID, que en empezar a circular, en aluvión, los inevitables memes, chascarrillos y cuchufletas al respecto…

-II-

Se trataba de la clásica “carambola hecha”. El propio López Obrador ha sembrado y cultivado la semilla de los chistes de humor negro de los que ahora es víctima, con expresiones de menosprecio y actitudes despectivas hacia la pandemia. Botones de muestra: su recomendación de “salir, abrazarse, comer en fondas” y, en fin, correr riesgos alegremente mientras se trajeran ciertos amuletos -un piadoso “detente”, por ejemplo- en el bolsillo; su aseveración de que “No mentir, no robar y no traicionar ayuda mucho para que no dé coronavirus”; su reticencia a recomendar el cubrebocas y a usarlo él mismo en los actos públicos en que la “sana distancia” pasa a segundo término; su tesis de que la pandemia le vino a México “como anillo al dedo”; su declaración de que “ya se ve la lucecita al final del túnel”, reiterada la semana pasada apenas, mientras en varias entidades del país las autoridades sanitarias y civiles advertían del riesgo inminente de que los hospitales colapsaran, hacían llamados a la responsabilidad social e imponían nuevas restricciones de movilidad a los ciudadanos…

Entre las reacciones aviesas, malévolas que generó la noticia, hubo preguntas sarcásticas, como si el ilustre paciente fue al ISSSTE, tarjetón en mano, a solicitar consulta…, o si tuvo que esperar horas afuera de un hospital…, o si le asignarán cama cuando fallezca otro paciente internado…, o si habrá un respirador disponible para proporcionárselo en caso necesario…, o si sus familiares peregrinarán para conseguir un tanque de oxígeno o harán fila para llenarlo y pagarán un sobreprecio por ello…, o si no le faltarán medicinas, como a los niños con cáncer…, o si los médicos que lo atienden están extenuados por llevar meses laborando jornadas de 14 horas diarias, o si ellos sí tienen el equipo de protección adecuado…, o si solo se trata de una cortina de humo…

-III-

Más allá de la oportunidad que el destino les dio para revirar los ponzoñosos y casi cotidianos mensajes cargados de burla, desdén o rencor hacia sus críticos o hacia sus adversarios reales o imaginarios, la noticia obliga a dar su justa dimensión a la sentencia de Leonardo Sciascia: “El único tesoro que tenemos es la vida; todo lo demás es miseria”.