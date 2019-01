A veces es lamentable que, en materia de información, lo urgente prevalezca sobre lo importante... Fue el caso: una de las noticias más importantes de los últimos tiempos, emanadas por el Gobierno del estado, fue eclipsada por la información apremiante de que la gasolina escaseaba en los expendios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, y sus naturales consecuencias: la premura de miles de automovilistas por abastecerse; los colapsos viales del fin de semana, ocasionados por las largas filas de vehículos en los expendios; los cierres de muchos expendios porque la demanda inusitada (los medios que calificaron el fenómeno como “compras de pánico” fueron absolutamente objetivos) agotó sus existencias del combustible.

-II-

La noticia importante eclipsada por la urgente, fue la declaración del gobernador Enrique Alfaro, en el sentido de que Jalisco realizará “una reforma educativa de a de veras (…); el compromiso (de) organizar las cosas para que Jalisco tenga un modelo educativo ejemplar a nivel nacional…”.

Que el gobernador decida poner el acento en uno de los asuntos torales de la sociedad -los otros serían salud y seguridad- sería plausible, si dicha decisión no implicara el riesgo de que se siga un camino diferente al que tome, en esa materia, el Gobierno federal. Si el Presidente López Obrador, en su toma de posesión, ratificó su intención de revocar la Reforma Educativa del ex Presidente Peña Nieto, aún no se vislumbra en qué sentido se realizará la deseable reestructuración que corrija el rumbo errático por el que el país ha marchado, danto tumbos, en el último medio siglo... sin incordiar a los miles de mentores burocratizados ni contrariar al poderoso -¿e intocable…?- sindicato magisterial.

-III-

Al declarar que “se busca que todas las escuelas sean de tiempo completo, donde los alumnos cuenten con horario ampliado para su alimentación y la impartición de talleres de cultura, educación física y cívica”, y que “lo primero es tener infraestructura de calidad”, Alfaro hace, implícitamente, un diagnóstico de las principales carencias en ese rubro. La cuestión sería si es factible que Jalisco siga su propio camino, enmiende los errores sistemáticos, subsane los rezagos -las “aulas provisionales” que han sido una constante en muchos municipios de la entidad, por ejemplo- y se libere del lastre acumulado en ese renglón, al margen (y eventualmente en contra) de la ruta que siga el Gobierno federal…

Al tiempo. Pero de que es una demanda social prioritaria de los jaliscienses, no cabe la menor duda.