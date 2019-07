Si la prepotencia es la condición del que abusa de su poder o hace alarde de él, se explica que a la expresión “prepotencia policiaca” se le tenga como un excelente ejemplo de redundancia…

Sorprende, así, sin dejar de reconocer que es justo que los elementos que hasta la semana pasada formaban parte de la Policía Federal y a los que se notificó que en lo sucesivo integrarán la Guardia Nacional, exijan cabal respeto a las prerrogativas laborales -salarios, prestaciones adicionales, antigüedad, etc.- a que (en teoría, al menos) todo ciudadano tiene derecho en este país; sorprende, decíamos, que sean precisamente ellos, los miembros de una corporación que no se significó precisamente por su celo para respetar los derechos de los ciudadanos comunes y corrientes, quienes con tanta vehemencia se pronuncien ahora contra los atropellos de que eventualmente serían objeto por obra y gracia de la señalada reconversión.

-II-

Advertidos de que no habrá retiros voluntarios ni finiquitos, en parte porque no hay presupuesto para liquidar a los elementos renuentes al cambio y en parte porque se requiere de casi todos para asignarles las tareas para las que se creó la Guardia Nacional, cientos de policías federales en vías de dejar de serlo, pidieron “auxilio y apoyo” tanto a diputados y senadores -en cuanto “representantes populares”- como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al efecto de que no se conculquen sus derechos.

Curiosamente, antes de que el Presidente López Obrador aseverara en una de sus “mañaneras”, generalizando, que los policías federales “se habían echado a perder”, era un secreto a voces que muchos “federales”, en efecto, formaban parte del tráfico de ilegales -centroamericanos, principalmente- y de drogas que cruzan el país; que eran cómplices -particularmente en delitos como extorsiones y secuestros- en plazas en que grupos del crimen organizado han sentado sus reales; que los abusos, arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos del ciudadano común eran señales distintivas de sus “operativos”…

-III-

Porque su rebelión es justa -aunque no sean ellos, subrayémoslo, quienes más calidad moral tengan para rebelarse en nombre de la justicia-, es probable -deseable, al menos- que al conflicto se le encuentre una salida conveniente para todas las partes. En todo caso, más vale que la Guardia Nacional aporte la respuesta deseada por los ciudadanos en materia de seguridad, para no tener que decir, el día de mañana, que “lo que mal empieza…”.