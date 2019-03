- ¿PRI, o RIP...?

Si no fue Rius, en “Los Agachados” y “Los Supermachos” -clásicos del “comic” mexicano-, el autor, si fue él, casi seguramente, quien más y mejor explotó el chascarrillo de convertir al PRI (Partido Revolucionario Institucional) en RIP (Requiescat In Pace), con toda la mala leche implícita en el perverso responso… No venía al caso decir que “fue profeta” cuando el PAN rompió su hegemonía e intercaló en la historia del México moderno los sexenios encabezados por Vicente Fox y Felipe Calderón, ya que el voto popular -sin la mínima sospecha de fraudes electorales a la vieja usanza- dio “otra oportunidad” al “nuevo PRI” prometido en la campaña de Peña Nieto. En cambio, el estado de postración en que quedó tras las más recientes elecciones federales dejó abierta la gran incógnita: ¿aún hay PRI para rato, o pueden interpretarse como certificado de defunción anticipado los resultados de los comicios del año pasado…?

-II-

La conmemoración, casi en familia, del 90 aniversario de su fundación, el lunes pasado, generó las previsibles reacciones encontradas. El Índice GLAC (“El Financiero”, III-5-19, p. 39) detectó mil 290 menciones en las redes sociales a la efeméride; mil 18 coincidieron en que el PRI “no era bien visto antes y tampoco ahora”, por lo que debe desaparecer; las 172 restantes condicionan su sobrevivencia a que “se renueve y cambie de nombre”.

Durante la celebración, Claudia Ruiz Massieu, presidenta del partido, encomió (la perspectiva de “el vaso medio lleno”) la “capacidad de reinventarse para mantenerse vigente” que el PRI ha demostrado durante nueve décadas; eludió, en cambio, la autocrítica (“el vaso medio vacío”); omitió referencia alguna a los más graves pecados históricos del partido: la corrupción, identificada por el hoy Presidente López Obrador como el cáncer contra el que había que luchar; el saqueo escandaloso y sistemático de las arcas públicas por parte de muchos (o todos, según la vox populi) gobernantes emanados de su partido -agencia de colocaciones del Gobierno, según sus críticos- y protegidos por el sistema; la traición a sus principios de doctrina -nobles, irreprochables…- al incumplir la promesa de hacer efectiva la justicia social, en beneficio de los más necesitados, empeñada en todas y cada una de las elecciones de las que salió con la mano en alto…

-III-

“Dios no quiere la muerte del pecador -escribió Ezequiel, profeta-, sino que se convierta y viva”.

La duda es si la frase aplica para el PRI…