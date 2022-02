“Si -como El Viejo decía- las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría”, uno de los oficios más difíciles de ejercer, en Jalisco, es, sin duda, el de Fiscal General.

-II-

La Fiscalía General del Estado -reza su página oficial de internet- “es la responsable de la seguridad pública y Procuración de Justicia”. Si Jalisco no es, ni con mucho, un oasis de seguridad en el desierto de inseguridad que sería todo el país; si las estadísticas oficiales señalan que los índices delincuenciales, en todos los rubros (homicidios, secuestros, robos, asaltos, violaciones...), exceden los anhelos de los ciudadanos y de las autoridades; si el propio gobernador del estado acepta -así sea a regañadientes- que los avances son insuficientes para echar a vuelo las campanas, la dolorosa conclusión es que “la responsable de la seguridad” ciudadana no pasa ni “de panzazo”, por más benevolencia que se tenga al evaluarla.

Si -según la misma página- la susodicha Fiscalía “es la encargada de conducir las funciones de investigación de los delitos”, y en Jalisco, como en las demás entidades del país, más del 90% de los delitos que se cometen no se denuncian, y el 94% de los que se denuncian quedan impunes, esa encomienda de la dependencia, obviamente, tampoco es “misión cumplida”.

Si los niveles de “seguridad pública” vigentes obedecen, ante todo, a las providencias que los propios ciudadanos han adoptado, y “el mantenimiento del orden y la paz pública” se debe primordialmente al talante ordenado de la mayoría de la población, tampoco hay motivo para atribuirlos y agradecerlos a los funcionarios que en la actual administración han pasado por esa dependencia.

-III-

Si las “desapariciones forzadas” -como las calificó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos- de alrededor de cincuenta jóvenes participantes en una manifestación, en junio de 2020, no tuvieron justificación ni respuesta; si el asesinato del ex gobernador Aristóteles Sandoval -seguramente el episodio más escandaloso en la historia de la actual administración- tuvo como rúbrica la declaración (que sería ridícula si no fuera trágica) de que “estaba resuelto” sin que se difundieran los nombres de los delincuentes ni sus móviles, sin hablar de “las acciones de reparación del daño (...), la aplicación de sanciones por infracciones a la Ley de Vialidad o del sistema de reinserción social (de delincuentes) y atención a víctimas” de delitos, queda claro que quienes lleguen al relevo en la dependencia la llevan de ganar: difícilmente lo harán peor que los que se fueron.

