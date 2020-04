- Irresponsabilidad

- Dicen las notas –y ahí están las fotos para demostrarlo— que “las playas de California se vieron abarrotadas” este fin de semana, tras el levantamiento de algunas restricciones por parte de las autoridades luego de las iniciales medidas de confinamiento social dispuestas a raíz de la epidemia del coronavirus. Huntington Beach, en el condado de Orange, era la versión primermundista de Puerto Vallarta o Manzanillo en Semana Santa… En menor proporción, algo similar sucedió en España: mal entraron en vigor las disposiciones que permitían a los niños salir a la calle, acompañados de sus padres u otros familiares adultos, a instancia de sicólogos y educadores principalmente, tras varias semanas de encierro, cuando empezaron a difundirse videos y fotografías de grupos de seis, ocho o más personas –niños incluidos, por supuesto— que alternaban y conversaban despreocupadamente, en Madrid, Valencia o Barcelona; no “como si tal cosa”, sino como si llevaran semanas sin verse (lo cual, además, es cierto)…

-II-

Paralelamente, en esos casos y en otros similares, las reacciones de muchos observadores, en las redes sociales, no se hicieron esperar. Partiendo de la premisa de que las autoridades sanitarias avalaron la medida, las autoridades civiles difundieron una serie de recomendaciones al efecto de evitar –o reducir, al menos— el riesgo de que relajar las restricciones pudiera repercutir en un repunte significativo de los contagios… Por desgracia, tales sugerencias no fueron acatadas con la diligencia deseable. Poca gente usaba cubrebocas. Pocos guardaban la “sana distancia” recomendable…

Algunas de las reacciones: “Mueren más de 20 mil personas en España; insultan al Gobierno por la mala gestión; les dan la oportunidad de salir, y hacéis esto. Quizás los que no respetáis a los muertos, sois vosotros”… “No aplicar bien esta primera medida de desconfinamiento, nos arrastrará a todos a otro confinamiento y a una crecida de positivos. Parece que no aprendemos”… “Es la playa del Masnou (Barcelona) esta mañana. Sois unos irresponsables (me quedo corta). Después algunos seguirán culpando de todo al Gobierno. Y no señores, estas actitudes son las que seguirán matando a personas”… “Si no hay responsabilidad habrá retroceso”… “26 de abril de 2020: Día Nacional de la Irresponsabilidad”...

-III-

Libertad implica responsabilidad. Convendrá tenerlo en cuenta cuando aquí lleguemos a ese punto...

En tanto, quizá tuviera razón algún personaje de “Traumstadt, La Ciudad Soñada”, cuando apuntaba amargamente, más en tono de reflexión que de confidencia y mucho menos que de proclama, que “El hombre no está hecho para la libertad”.