Como cada viernes, la cartelera cultural y de entretenimiento de la ciudad tiene nuevos espectáculos para disfrutar el fin de semana, en esta ocasión, el fin estará dedicado a la tradición del Día de Muertos, por eso consulta los diferentes espacios de la ciudad y asiste al mejor para vivir esta tradición. Además de otros eventos que se realizan en los recintos más emblemáticos de la ciudad, donde los tapatíos pueden divertirse a través de conciertos, espectáculos, conferencias, obras de teatro y mucho más. Conoce cuáles son los eventos más importantes que se realizarán en la ciudad en la selección de la agenda de la Buena Vida Life & Style y elige el mejor para ti.

El Cirque Du Soleil regresa a la ciudad para ofrecer su espectáculo Ovo en la Arena VFG. ESPECIAL/MARIE-ANDRÉE LEMIRE.

Cirque Du Soleil

La compañía canadiense regresa al país, donde visitará Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara con el renovado espectáculo de Ovo. Creado hace 15 años, Ovo ofrece una nueva versión que reúne a una fascinante colonia de insectos, desde poderosos grillos que rebotan en trampolines hasta una araña hipnótica contorsionista. Divertido y caótico, Ovo encanta al niño interior con su dulce exuberancia. Participan 100 personas de 25 países, incluyendo 53 artistas y músicos, que dan vida a este espectáculo para niños y adultos.

Arena VFG.

Del 5 al 7 de noviembre, 21:00 hrs. 8 de noviembre, 17:00 y 21:00 hrs. 9 de noviembre, 13:00 y 17:00 hrs.

De $1,708 a $5,002.

Morrisey dará un concierto en el Auditorio Telmex. especial/CORTESÍA OCESA.

Morrisey

Después de presentarse en Ciudad de México, el cantante británico visita Guadalajara para dar un concierto, en el que hará un recorrido por su inconfundible legado musical. Diviértete con una noche de música y goza en vivo de canciones como Everyday is like Sunday, Suehead y First ot the gand to die, entre otras. Morrisey continuará con su gira en Argentina, Brasil y otros países de América Latina.

Auditorio Telmex.

4 de noviembre, 20:00 hrs.

De $720 a $2,835.

Pimpinela ofrecerá un concierto en la Arena Guadalajara. ESPECIAL/CORTESÍA ARENA GUADALAJARA.

Pimpinela

Con más de 40 años de trayectoria, este dueto argentino permanece en los corazones de sus seguidores y se presenta de nueva cuenta en Guadalajara, para ofrecer un concierto en el marco de su gira Noticias del amor. Es un renovado espectáculo que celebra sus emblemáticas canciones de amor y desamor, y hace un emotivo viaje audiovisual que narra cómo han cambiado las relaciones de pareja. Disfruta de una velada que recuerda que el amor sigue siendo el protagonista de la vida.

Arena Guadalajara.

31 de octubre, 21:00 hrs.

De $628 a $3,138.

Noelia Pace se presentará en el Teatro Galerías. CORTESÍA NOELIA PACE.

Noelia Pace

La médium argentina regresa al escenario tapatío para ofrecer su conferencia Mediumnidad, en la que se habla acerca de la conexión de las almas, la muerte, el duelo y la sanación del espíritu. Además de ser testigos de su capacidad para servir como mediadora entre el mundo de los vivos y el mundo espiritual. Disfruta de un evento con un mensaje del más allá.

Teatro Galerías.

2 de noviembre, 19:00 hrs.

$350, $450, $600 y $800.

Disfruta del Festival Día de Muertos Guadalajara 2025 en las calles de la ciudad. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Festival Día de Muertos Guadalajara 2025

El Día de Muertos se acerca y con éste varias festividades se realizarán en la Perla Tapatía enalteciendo esta tradición mexicana como este festival, en el que habrá desfile, presentaciones de danza, teatro y música, pasarelas de moda Catrina, el gran baile de Catrines, talleres, exposiciones, muestra y venta gastronómica de cocina tradicional, entre otros. El desfile será el 1 de noviembre, a las 16:00 horas del Parque de la Penal por Javier Mina y Juárez hasta Av. Federalismo. La exposición multidisciplinaria Representaciones de La Muerte en el arte se exhibirá en la Secretaría de Turismo de Jalisco hasta el 3 de noviembre.

Paseo Alcalde.

1 y 2 de noviembre.

Entrada libre.

La naranja mecánica se presentará en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA CINEMA CANTA.

La naranja mecánica

Es una versión teatral inmersiva de la película de Stanley Kubrick, en la que el espectador será parte del experimento en un viaje de ultraviolencia y control mental. La trama sumerge en un mundo retorcido de violencia, caos y redención que llevará al límite, se sentirá la manipulación y la pérdida del control social.

Teatro Galerías.

1 de noviembre, 20:30 hrs.

$350, $450, $600 y $800.

Otros Eventos

Este fin de semana los Charros de Jalisco enfrentarán a los Naranjeros de Hermosillo en casa. ESPECIAL/CORTESÍA CHARROS DE JALISCO.

Charros de Jalisco vs. Naranjeros de Hermosillo

Estadio Panamericano de Charros. 31 de octubre, 19:30 hrs. 1 de noviembre, 18:00 hrs. Y 2 de noviembre, 17:00 hrs. De $155 a $660. $880 VIP.

Trainspotting-Versión Teatral

Teatro Galerías. 31 de octubre, 20:00 hrs. $350, $450, $600 y $700.

The Storyville Mosquito

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 31 de octubre, 19:30 hrs. 1 de noviembre, 13:00 y 18:00 hrs. 2 de noviembre, 12:30 hrs. De $400 a $1,000.

Luli Pampin

Arena Guadalajara. 1 de noviembre, 17:30 hrs. De $628 a $2,008.

Gaby Mendoza

Espectáculo para mayores de 18 años. Teatro Galerías. 6 de noviembre, 20:00 hrs. $350, $450, $550 y $650.

XM