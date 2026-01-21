Miércoles, 21 de Enero 2026

Santino Villaseñor: Vive una fiesta de color y velocidad al estilo Cars

Con gran emoción Santino Villaseñor celebro un año más y esta vez eligió como temática a Cars, una de sus películas favoritas

Por: Aracely Aguilera

Santiago Villaseñor, Santino Villaseñor y Mario Michel. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños 6 de Santino Villaseñor

Manolo Caro. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 23 de enero 2026

Diana Martínez y Marcela Villa. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Sofía Félix. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños 6 de Santino Villaseñor

Ana Regina Villaseñor, Cristina Villaseñor, Santino Villaseñor y Ámbar Zahily Camou. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Sofía Sandoval, Gerardo Guerra y Daniel Guerra. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 23 de enero 2026

Dafne Gómez, Marisol Rentería y Eli Reyes. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños 6 de Santino Villaseñor

Aurelia Luján y Mario Michel. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 23 de enero 2026

Asttafy Santaella e Inés Martín. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Ana Paula Valencia, Gabriel Flores y André Flores. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños 6 de Santino Villaseñor

Pía Michel y Andrés Moller. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Lorena Ochoa y Alessa Álvarez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 23 de enero 2026

Manuel Couto y Aurelia Michel. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños 6 de Santino Villaseñor

Enrique Hoepfner y Saúl Díaz. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Juan Villaseñor y Cristina Camou de Villaseñor. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 23 de enero 2026

Su papá, Santiago Villaseñor, se encargó de toda la organización realizada y estas reuniones ya se han hecho un clásico donde cada vez sorprende con la decoración y detalles, así que esta vez no fue la excepción.

La cita fue en El Kubo para cerca de 200 invitados, quienes disfrutaron de cajitas felices, ya que se montó un McDonald´s dentro de la fiesta donde ofrecieron big macs, nuggets, papas a la francesa y refrescos. De botanas se ofrecieron churros, espiropapas, elotes, tostilocos y un delicioso pastel de Cars.

Como parte del entretenimiento hubo pista de Go-Karts, brincolines, talleres de pintura, decoración de playera, decoración de gorras, decoración de termos y alcancías.

Entre los obsequios recibió prendas de ropa, juegos de mesa, carros de control remoto y manualidades. Al final, los niños se fueron con una gran sonrisa por pasar una tarde divertida y se llegaron un termo de regalo. ¡Muchas felicidades!

Evento: Cumpleaños 6 de Santino Villaseñor.

Fecha: Martes 13 de enero.

Lugar: El Kubo.

