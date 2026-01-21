Su papá, Santiago Villaseñor, se encargó de toda la organización realizada y estas reuniones ya se han hecho un clásico donde cada vez sorprende con la decoración y detalles, así que esta vez no fue la excepción.La cita fue en El Kubo para cerca de 200 invitados, quienes disfrutaron de cajitas felices, ya que se montó un McDonald´s dentro de la fiesta donde ofrecieron big macs, nuggets, papas a la francesa y refrescos. De botanas se ofrecieron churros, espiropapas, elotes, tostilocos y un delicioso pastel de Cars.Como parte del entretenimiento hubo pista de Go-Karts, brincolines, talleres de pintura, decoración de playera, decoración de gorras, decoración de termos y alcancías.Entre los obsequios recibió prendas de ropa, juegos de mesa, carros de control remoto y manualidades. Al final, los niños se fueron con una gran sonrisa por pasar una tarde divertida y se llegaron un termo de regalo. ¡Muchas felicidades!JG