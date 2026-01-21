En su día especial, Lucrecia recibió a sus invitados con una sonrisa, quienes la llenaron de abrazos y muestras de cariño.

Los asistentes disfrutaron de una tarde de convivencia, risas y mucho aprecio, la cual estuvo enmarcada con una deliciosa comida que consistió en un menú de cocina italiana con ensaladas, pastas con camarones y pollo, puré de papa y cortes, para acompañar se sirvieron diferentes cócteles y para cerrar con broche de oro hubo varios postres.

La comida estuvo amenizada por un cantante, mientras que el resto de la tarde se gozó de la música de un DJ en vivo.

Evento: Cumpleaños de Lucrecia Desentis. Lugar: Hyatt Residences. Fecha: 13 de enero de 2026.

CP