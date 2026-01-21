Miércoles, 21 de Enero 2026

Lucrecia Desentis celebra un año más de vida

Celebrar y agradecer un año más de vida nunca está de más, y en esta ocasión, Lucrecia Desentis decidió celebrar su cumpleaños con un grupo de amigos allegados

Por: Xochitl Martínez

Cumpleaños de Lucrecia Desentis. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 23 de enero 2026

Mely Rodríguez y Martha Madrigal. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 23 de enero 2026

Cumpleaños de Lucrecia Desentis GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Andrea Cobens. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 23 de enero 2026

Martha Lilia Silva. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 23 de enero 2026

Claudia Martín del Campo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 23 de enero 2026

Gaby Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Celina Jáuregui y Dermina González. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 23 de enero 2026

Caro Carbajal y Lore Fernández. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños de Lucrecia Desentis

Esther Cisneros y Gaby Enríquez. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Iliana Ruizvelasco y Coco Zaragoza. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 23 de enero 2026

En su día especial, Lucrecia recibió a sus invitados con una sonrisa, quienes la llenaron de abrazos y muestras de cariño.

Los asistentes disfrutaron de una tarde de convivencia, risas y mucho aprecio, la cual estuvo enmarcada con una deliciosa comida que consistió en un menú de cocina italiana con ensaladas, pastas con camarones y pollo, puré de papa y cortes, para acompañar se sirvieron diferentes cócteles y para cerrar con broche de oro hubo varios postres.

La comida estuvo amenizada por un cantante, mientras que el resto de la tarde se gozó de la música de un DJ en vivo.

Evento: Cumpleaños de Lucrecia Desentis.

Lugar: Hyatt Residences.

Fecha: 13 de enero de 2026.

