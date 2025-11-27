La boda de Roxana y Patricio encontró su escenario ideal en La Florida Eventos, un espacio abrazado por árboles centenarios que enmarcaron una celebración llena de magia y naturaleza. Desde su llegada, los novios capturaron todas las miradas: Roxana, elegante y radiante con un vestido y velo de la diseñadora Vera Wang, complementados por unos espectaculares aretes de diamantes heredados de su abuela, y Patricio, imponente, carismático y con esa chispa divertida que siempre lo ha distinguido. Juntos proyectaban una energía vibrante, esa misma que los ha acompañado desde el día que sus caminos se cruzaron.

Su historia comenzó en 2018, cuando se conocieron en una fiesta que, sin saberlo, marcaría el inicio de algo extraordinario. Siete años después, con aventuras, risas y complicidades que definieron su relación, Patricio decidió dar el siguiente paso. El 25 de octubre de 2024, en Woodlands, le pidió matrimonio a Roxana en un momento íntimo, emotivo y perfectamente pensado, sellando una promesa que los condujo a esta gran celebración.

El diseño y la ambientación, a cargo de Casa Barrera, se inspiraron en los matices cálidos del otoño, envolviendo el espacio en una paleta de naranjas clásicos y profundos que dialogaban de manera natural con el entorno. Entre las copas de los árboles, las sombrillas flotantes se convirtieron en el elemento icónico de la noche: suspendidas a detalle, creaban un efecto visual mágico, como si acompañaran el recorrido de los novios con un aire de ensueño.

Las mesas -decoradas con flores en tonos terracota, follajes otoñales y velas en distintos niveles- reforzaban la narrativa visual diseñada por Casa Barrera, integrándose armoniosamente con la naturaleza sin perder un toque contemporáneo y elegante.

Entrada la noche, DJ Nielsen Figueroa transformó la pista en una fiesta vibrante. Patricio, con su mezcla perfecta entre presencia imponente y espíritu divertido, y Roxana, resplandeciente y llena de vida, lideraron la celebración entre risas, momentos espontáneos y una alegría contagiosa que marcó cada instante.

Más que una boda, fue una experiencia poderosa y profundamente emotiva, donde diseño, naturaleza, música y gastronomía se entrelazaron para celebrar una historia de amor que nació en una fiesta, creció durante siete años y se coronó en una noche que reflejó exactamente quiénes son como pareja.

Hoy, Roxana y Patricio ya disfrutan de su luna de miel, recorriendo Japón, China y Tailandia, cerrando este capítulo con la misma emoción con la que iniciaron su historia.

Evento: Boda de Roxana Lorena González Lladó y Patricio Daniel Olvera Eguiza. Fecha: 15 de noviembre. Lugar: La Florida. Invitados: 270.

CP