En el mood más navideño llegaron las clientas, amigas e invitadas de Doble Altura Espacios a la sucursal Patria, donde disfrutaron The X´MAS Styling Session by Marita Loves, una experiencia para conocer las nuevas tendencias en decoración navideña, así como el lanzamiento de la colección Navidad con Altura 2025 contando con una amplia variedad de propuestas decorativas para época más esperada y más bonita del año.

Navidad con Altura es una apuesta por parte de Doble Altura para llenar de toda la magia de la Navidad a los hogares no solo de Guadalajara sino de todo México. Desde octubre, las sucursales que durante todo el año albergan lo más destacado del diseño mobiliario abren un espacio para decoración navideña conservando el estilo e inspiración que los caracteriza.

Por tercer año consecutivo, de la mano de Marita Loves, Doble Altura ofrece a sus distinguidos clientes un workshop especial donde además de tener el primer vistazo de la colección navideña y descuentos exclusivos. Los asistentes se llevan una velada maravillosa llena de aperitivos, bebidas y decoración que marca el inicio de la mejor temporada del año.

Esa noche compartieron su pasión por la temporada navideña y detalles en decoración, primero disfrutando de un coctel y catering, para seguir con el Xmas Styling Session, del que se llevaron grandes ideas para darle vida a sus espacios y compartirlo en familia.

Evento: Lanzamiento de Navidad por Doble Altura. Fecha: 5 de noviembre. Anfitrionas: Sofía Barragán, Paola Moreno y Marita Loves. Invitadas: 80.

