Navidad con Altura, styling Season by Marita Loves

Navidad con Altura cuenta con diferentes categorías increíbles para que la Navidad 2025 sea única. Marita Loves enseñó a los asistentes la manera correcta de combinar estilos

Por: Aracely Aguilera

Sofía Barragán, Marita Loves y Paola Moreno. GENTE BIEN JALISCO / Lanzamiento de Navidad por Doble Altura

Luly Morales, Gina Padilla, Viviana Rubalcaba y Magda Fernández. GENTE BIEN JALSICO / Revista del 14 de noviembre 2025

Mary Tere Escoto y Maria Teresa Verduzco. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Mila Méndez y Laila Chavarin. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 14 de noviembre 2025

Cristina Barba. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

María Teresa Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / Lanzamiento de Navidad por Doble Altura

Ana Bueno. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Gabby Cervantes y Natalia Salcedo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 14 de noviembre 2025

Liz Ramírez y Alo González. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Cynthia Pozos y Mariana Valencia. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 14 de noviembre 2025

Anastasia Vorobyeva. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Martha Orendain y Ángeles Baz. GENTE BIEN JALISCO / Navidad con Altura

Poly Horn. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Dennys Navarrete, Sofía Ochoa, Gladys Navarrete y Jany Carrasco. GENTE BIEN JALISCO / Navidad con Alturas

Silke Hartleben con Mimi y Sabine Hartleben. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Fee Pinto, Carolina Zepeda, Ivonne Orendain y Carmen Álvarez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 14 de noviembre 2025

En el mood más navideño llegaron las clientas, amigas e invitadas de Doble Altura Espacios a la sucursal Patria, donde disfrutaron The X´MAS Styling Session by Marita Loves, una experiencia para conocer las nuevas tendencias en decoración navideña, así como el lanzamiento de la colección Navidad con Altura 2025 contando con una amplia variedad de propuestas decorativas para época más esperada y más bonita del año.

Navidad con Altura es una apuesta por parte de Doble Altura para llenar de toda la magia de la Navidad a los hogares no solo de Guadalajara sino de todo México. Desde octubre, las sucursales que durante todo el año albergan lo más destacado del diseño mobiliario abren un espacio para decoración navideña conservando el estilo e inspiración que los caracteriza.

Por tercer año consecutivo, de la mano de Marita Loves, Doble Altura ofrece a sus distinguidos clientes un workshop especial donde además de tener el primer vistazo de la colección navideña y descuentos exclusivos. Los asistentes se llevan una velada maravillosa llena de aperitivos, bebidas y decoración que marca el inicio de la mejor temporada del año.

Esa noche compartieron su pasión por la temporada navideña y detalles en decoración, primero disfrutando de un coctel y catering, para seguir con el Xmas Styling Session, del que se llevaron grandes ideas para darle vida a sus espacios y compartirlo en familia.

Evento: Lanzamiento de Navidad por Doble Altura.

Fecha: 5 de noviembre.

Anfitrionas: Sofía Barragán, Paola Moreno y Marita Loves.

Invitadas: 80.

Doble Altura Espacios

T: 33 2454 5474

D: Av. Patria 1836b

FB: Doble Altura Espacios y Navidad con Altura

IG: @doblealturaespacios y @navidadconaltura

