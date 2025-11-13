La señora Lita Michel y sus hijos organizaron una gran celebración sorpresa para festejar el cumpleaños de su esposo y padre, Alberto Barreto.

Los anfitriones recibieron con una sonrisa a los invitados, quienes en complicidad con la familia Barreto Michel hicieron de esta fiesta un gran regalo para Alberto.

Después de la llegada del cumpleañero, abrazos y buenos deseos, los asistentes disfrutaron de un rico menú de tres tiempos que consistió en tacos de jícama con camarones al coco, tamal de mantequilla en sala de quesos rancheros y topping de carnitas, filete de vacío con frijoles acompañado de una salsa martajada roja y flautitas de papa con pollo, de postre, brownie de manzana con helado de vainilla y crepas bintzen con compota de frutos rojos y helado de vainilla.

La tarde estuvo amenizada por la música en vivo de una estudiantina, así como la orquesta original de Juan Gabriel y un imitador del artista. ¡Muchas Felicidades!

Evento: Fiesta sorpresa para Alberto Barreto. Lugar: Salón Verde Madera. Fecha: 31 de octubre de 2025. Invitados: 200.

