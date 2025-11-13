Jueves, 13 de Noviembre 2025

Gran sorpresa para Alberto: Una celebración llena de cariño

La tarde estuvo amenizada por la música en vivo de una estudiantina, así como la orquesta original de Juan Gabriel y un imitador del artista. ¡Muchas Felicidades!

Por: Xochitl Martínez

Eugenio Barreto, Cristina Barreto, Carmen Michel, Lina Farkas, Alberto Barreto Jr., Alberto Barreto, Karen Barreto, Leticia Barreto y Jorge Barreto. GENTE BIEN JALISCO / Fiesta sorpresa para Alberto Barreto

Gaby Gómez. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Xóchitl Michel. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 14 de noviembre 2025

Gloria Michel. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Ginna Gómez y Carlos Alvirde. GENTE BIEN JALISCO / Fiesta sorpresa para Alberto Barreto

Enrique Michel y Alberto Barreto. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Layla Weisenberger. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 14 de noviembre 2025

Patricia Michel y Guillermo Viera. GENTE BIEN JALISCO / Fiesta sorpresa para Alberto Barreto

Rafael Becerra y Cecilia Michel. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Iciar Azanza. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 14 de noviembre 2025

Alberto Barreto y Lina Farkas. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

La señora Lita Michel y sus hijos organizaron una gran celebración sorpresa para festejar el cumpleaños de su esposo y padre, Alberto Barreto.

Los anfitriones recibieron con una sonrisa a los invitados, quienes en complicidad con la familia Barreto Michel hicieron de esta fiesta un gran regalo para Alberto.

Después de la llegada del cumpleañero, abrazos y buenos deseos, los asistentes disfrutaron de un rico menú de tres tiempos que consistió en tacos de jícama con camarones al coco, tamal de mantequilla en sala de quesos rancheros y topping de carnitas, filete de vacío con frijoles acompañado de una salsa martajada roja y flautitas de papa con pollo, de postre, brownie de manzana con helado de vainilla y crepas bintzen con compota de frutos rojos y helado de vainilla.

La tarde estuvo amenizada por la música en vivo de una estudiantina, así como la orquesta original de Juan Gabriel y un imitador del artista. ¡Muchas Felicidades!

Evento: Fiesta sorpresa para Alberto Barreto.

Lugar: Salón Verde Madera.

Fecha: 31 de octubre de 2025.

Invitados: 200.

CP

