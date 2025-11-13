Jueves, 13 de Noviembre 2025

Oakland School celebra el Día de Muertos

Fundado hace 15 años Oakland School es un colegio bilingüe de formación integral que ofrece un programa multicultural desde maternal hasta secundaria, promoviendo el desarrollo equilibrado de sus alumnos

Por: Xochitl Martínez

Jacqueline y Vanessa Padilla. GENTE BIEN JALISCO / “El Mictlán” de Oakland School

Emiliano de la Vega. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 14 de noviembre 2025

Constanza Bennazar y Regina Medina. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Alejandra Alcocer y Rocío Pieck. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 14 de noviembre 2025

Ileana Quiroz y Thayde Córdova. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Matías Rico y Alejandro Neri. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 14 de noviembre 2025

Martina Villaseñor y Mónica Carbajal. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

María Ivanova y Alejandra Hernández. GENTE BIEN JALISCO / “El Mictlán” de Oakland School

Yoly Rodríguez, Romina Rosales y Jorge Eduardo Alcocer. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Alejandra Álvarez y Mario Reyes. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 14 de noviembre 2025

Enrique Alcocer R. Y Enrique G. Alcocer D. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Sharom Rosas y Nancy Menna. GENTE BIEN JALISCO / “El Mictlán” de Oakland School

Ariadne Reyes Meza. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Mariana Orozco, Andrea Slavione, Nancy Mena, Rocío Pieck, Pamela Zapata, Mario Reyes y Paulina Díaz . GENTE BIEN JALISCO / Revista del 14 de noviembre 2025

Romina Benasarr, Victoria Piña, Karla Cañedo, Diego Ramírez, Alonso Ramírez, Leonardo Piña y Alejandra Hernánde. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Sharom Rosas, Natasha Gómez y Liz Chávez. GENTE BIEN JALISCO / “El Mictlán” de Oakland School

Lupita de Alcocer, Alejandra Alcocer y Enrique Alcocer. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Elizabeth Rojo, Alicia Olivares, Ana Lucía Padilla y Guillermo Solórzano. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Enrique G. Alcocer, Emma Isabella Alcocer y Denisse Díaz. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 14 de noviembre 2025

Oakland School es una institución educativa que fomenta el conocimiento, respeto y valoración de las tradiciones mexicanas, por lo que celebró el Día de Muertos con la presentación artística y cultural titulada El Mictlán, el inframundo mexica integrando música, danza, arte y expresión corporal.

Los anfitriones, la maestra Alejandra Mariaté Alcocer Rodríguez, presidenta de Consejo; maestra Lupita Rodríguez de Alcocer, directora general administrativa; y Juan Enrique Alcocer Naranjo, asesor de Consejo, recibieron a los invitados cordialmente para luego ser testigos de esta hermosa presentación, en la que también se exhibieron altares prehispánicos.

El Mictlán es una puesta en escena inspirada en la cosmovisión mexicana del viaje de las almas hacia el descanso eterno. Por ello, a través de presentaciones escénicas y artísticas, cada sección educativa representó diferentes etapas y símbolos del Mictlán, mostrando el significado espiritual, cultural y artístico de esta tradición ancestral.

El evento fue un total éxito, destacando la participación entusiasta de los estudiantes, docentes y familias, quienes disfrutaron al máximo de la tradición al degustar antojitos mexicanos, pan de muerto y chocolate caliente. De esta manera, El Mictlán se consolidó como una experiencia significativa para honrar las tradiciones de México, fortalecer la identidad cultural y promover la expresión artística en la comunidad educativa.

Fundado hace 15 años Oakland School es un colegio bilingüe de formación integral que ofrece un programa multicultural desde maternal hasta secundaria, promoviendo el desarrollo equilibrado de sus alumnos formando personas con valores, centradas en el servicio a los demás, propiciando su crecimiento intelectual, físico, emocional y espiritual. Entre sus actividades co-curriculares incluidas en el programa académico se encuentran salud emocional, música, nutrición y cocina, yoga, danza, karate, robótica, arte, deportes y computación.

Evento: “El Mictlán” de Oakland School.

Lugar: Oakland School.

Fecha: 30 de octubre de 2025.

Invitados: 800.

