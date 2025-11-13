Oakland School celebra el Día de Muertos

Oakland School es una institución educativa que fomenta el conocimiento, respeto y valoración de las tradiciones mexicanas, por lo que celebró el Día de Muertos con la presentación artística y cultural titulada El Mictlán, el inframundo mexica integrando música, danza, arte y expresión corporal.

Los anfitriones, la maestra Alejandra Mariaté Alcocer Rodríguez, presidenta de Consejo; maestra Lupita Rodríguez de Alcocer, directora general administrativa; y Juan Enrique Alcocer Naranjo, asesor de Consejo, recibieron a los invitados cordialmente para luego ser testigos de esta hermosa presentación, en la que también se exhibieron altares prehispánicos.

El Mictlán es una puesta en escena inspirada en la cosmovisión mexicana del viaje de las almas hacia el descanso eterno. Por ello, a través de presentaciones escénicas y artísticas, cada sección educativa representó diferentes etapas y símbolos del Mictlán, mostrando el significado espiritual, cultural y artístico de esta tradición ancestral.

El evento fue un total éxito, destacando la participación entusiasta de los estudiantes, docentes y familias, quienes disfrutaron al máximo de la tradición al degustar antojitos mexicanos, pan de muerto y chocolate caliente. De esta manera, El Mictlán se consolidó como una experiencia significativa para honrar las tradiciones de México, fortalecer la identidad cultural y promover la expresión artística en la comunidad educativa.

Fundado hace 15 años Oakland School es un colegio bilingüe de formación integral que ofrece un programa multicultural desde maternal hasta secundaria, promoviendo el desarrollo equilibrado de sus alumnos formando personas con valores, centradas en el servicio a los demás, propiciando su crecimiento intelectual, físico, emocional y espiritual. Entre sus actividades co-curriculares incluidas en el programa académico se encuentran salud emocional, música, nutrición y cocina, yoga, danza, karate, robótica, arte, deportes y computación.

Evento: “El Mictlán” de Oakland School. Lugar: Oakland School. Fecha: 30 de octubre de 2025. Invitados: 800.

