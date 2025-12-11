Jueves, 11 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Joyería

BVLGARI by Macame: Experiencia gastronómica para despertar los sentidos

Los anfitriones fueron Karla Buenrostro, Brand Manager de BVLGARI y Renata Larios, directora de Macame, recibiendo esa tarde a cerca de 35 invitados

Por: Aracely Aguilera

Karla Sáenz, Susana Zavala, Renata Larios y Lourdes Llamas. GENTE BIEN JALISCO / Presentación relojes BVLGARI by Macame

Karla Sáenz, Susana Zavala, Renata Larios y Lourdes Llamas. GENTE BIEN JALISCO / Presentación relojes BVLGARI by Macame

Michelle Leaño. GENTE BIEN JALISCO / Presentación relojes BVLGARI by Macame

Michelle Leaño. GENTE BIEN JALISCO / Presentación relojes BVLGARI by Macame

María Figueroa. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

María Figueroa. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Dalel Menduet. GENTE BIEN JALISCO / Presentación relojes BVLGARI by Macame

Dalel Menduet. GENTE BIEN JALISCO / Presentación relojes BVLGARI by Macame

Clara Cuevas. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Clara Cuevas. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Lorena Paniagua. GENTE BIEN JALISCO / Presentación relojes BVLGARI by Macame

Lorena Paniagua. GENTE BIEN JALISCO / Presentación relojes BVLGARI by Macame

Rnata Larios. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Rnata Larios. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Regina Erickson. GENTE BIEN JALISCO / Presentación relojes BVLGARI by Macame

Regina Erickson. GENTE BIEN JALISCO / Presentación relojes BVLGARI by Macame

José Luis Cabrera. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

José Luis Cabrera. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Michell Ochoa. GENTE BIEN JALISCO / Presentación relojes BVLGARI by Macame

Michell Ochoa. GENTE BIEN JALISCO / Presentación relojes BVLGARI by Macame

Ximena González. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Ximena González. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Karla Saenz. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Karla Saenz. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Presentación relojes BVLGARI y experiencia gastronómica. GENTE BIEN JALISCO / Presentación relojes BVLGARI by Macame

Presentación relojes BVLGARI y experiencia gastronómica. GENTE BIEN JALISCO / Presentación relojes BVLGARI by Macame

Amigos y clientes de Macame disfrutaron una experiencia gastronómica maridada con etiquetas exclusivas. La cita fue el jueves 20 de noviembre en el Hotel Origen 438, donde se realizó la presentación de relojes italianos BVLGARI.

Los anfitriones fueron Karla Buenrostro, Brand Manager de BVLGARI y Renata Larios, directora de Macame, recibiendo esa tarde a cerca de 35 invitados. Hubo un coctel de bienvenida con Aperol y Prosecco en la terraza Alba & Celeste del hotel; más tarde fue la experiencia gastronómica, un maridaje de 4 tiempos con 4 vinos, que incluyeron el champagne Ruinart Blan de Blancs, un rosado Garrus, el tinto Numanthia y otro tinto Termes.

El menú consistió en bruschetta de atún al pesto y tiradito de atún, ensalada celeste, filete de res con vegetales y puré de papa y salmón canadiense, para finalizar este momento con un volcán de chocolate; todo dirigido por la sommelier Valentina Garza, guiándolos en cada tiempo para entrelazar sabores y despertar los sentidos.

Evento: Presentación relojes BVLGARI y experiencia gastronómica.

Fecha: Jueves 20 de noviembre.

Lugar: Origen 438 Luxury Hotel Boutique.

CP

Temas

  • Presentación
  • MACAME
  • Bvlgari
  • Joyería
  • Hotel Origen
  • Guadalajara
  • Gente Bien
  • Susana Zavala
  • Renata Larios
  • Ximena González
  • Lorena Paniagua
  • Fernanda Lomelín
  • Ceci Preciado
  • Ale Sierra
  • Karla Sáenz
  • Karla Buenrostro
  • María Figueroa
  • Clara Cuevas
  • Dalel Menduet
  • Michelle Leaño
  • Michell Ochoa
  • Valentina Garza

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones