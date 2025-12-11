Amigos y clientes de Macame disfrutaron una experiencia gastronómica maridada con etiquetas exclusivas. La cita fue el jueves 20 de noviembre en el Hotel Origen 438, donde se realizó la presentación de relojes italianos BVLGARI.

Los anfitriones fueron Karla Buenrostro, Brand Manager de BVLGARI y Renata Larios, directora de Macame, recibiendo esa tarde a cerca de 35 invitados. Hubo un coctel de bienvenida con Aperol y Prosecco en la terraza Alba & Celeste del hotel; más tarde fue la experiencia gastronómica, un maridaje de 4 tiempos con 4 vinos, que incluyeron el champagne Ruinart Blan de Blancs, un rosado Garrus, el tinto Numanthia y otro tinto Termes.

El menú consistió en bruschetta de atún al pesto y tiradito de atún, ensalada celeste, filete de res con vegetales y puré de papa y salmón canadiense, para finalizar este momento con un volcán de chocolate; todo dirigido por la sommelier Valentina Garza, guiándolos en cada tiempo para entrelazar sabores y despertar los sentidos.

Evento: Presentación relojes BVLGARI y experiencia gastronómica. Fecha: Jueves 20 de noviembre. Lugar: Origen 438 Luxury Hotel Boutique.

CP