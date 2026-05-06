Cloe presenta su nueva colección de Día de las Madres 2026, protagonizada por Celina del Villar y María Ibarra, una propuesta que rinde homenaje al legado invisible que una madre transmite a su hija: Valores, carácter, estilo y una elegancia que permanece en el tiempo.

Bajo el concepto de la “herencia invisible”, la marca presenta esta colección que celebra el amor, estilo y fortaleza con la reinterpretación de su icónica silueta Fortunata, ahora en su versión Fortunata Soft, que es más suave, juvenil y desenfadada, sin perder la esencia sofisticada que caracteriza a Cloe.

Herencia invisible. GENTE BIEN JALISCO / Madres que construyen

La paleta incluye tonos atemporales como rojo, beige, blanco y negro, pensados para acompañar nuevas historias sin dejar de honrar el origen.

Acerca de esta colección Carlos Ruiz Velasco, fundador y director creativo de Cloe, expresa que ésta “nace de esas enseñanzas invisibles que pasan de generación en generación, la seguridad, la intención y la manera de ver el mundo”.

Y agrega que en Cloe “queremos celebrar a las mujeres que nos inspiran y nos forman todos los días”.