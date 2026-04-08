Experiencia Futbolera: El Informador by Sonora’s Meat

En el marco de los encuentros deportivos previos a la fiesta del futbol en México, el periódico El Informador y el restaurante Sonora’s Meat ofrecieron una Experiencia Fubolera a un selecto grupo de invitados.

Ambiente en el Partido De Futbol Mexico Vs Portugal En Sonora’s Meat. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de abril 2026

Paola Márquez y Arturo Amador. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Los anfitriones recibieron cordialmente a los asistentes, entre ellos se contó con la presencia de Karen Medrano, Cynthia Varela, Ana Laura Valdez, Juan Pablo Valdez, Arturo Amador, Paola Márquez, Jonathan Barrgán, Sergio Torres, Arturo Santillanes, Edith Díaz de León, René Nuño, entre otros.

César Emilio Cortés y René Nuño y Luis Camarena. GENTE BIEN JALISCO / Experiencia Pre-Mundialista por El Informador y Sonora’s Meat

Partido De Futbol Mexico Vs Portugal En Sonora’s Meat. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de abril 2026

Después de la bienvenida, comenzó la transmisión del juego entre México y Portugal, al término del primer tiempo se realizaron dinámicas y sorteos de diferentes marcas, para continuar con el segundo tiempo del partido. Durante el evento los invitados compartieron entre amigos un asado de cortes finos de Sonora’s Meat acompañados de cervezas y refrescos.

El Informador y Sonora’s Meat organizaron esta primera experiencia para ambientarse y prepararse para la fiesta de futbol.

César Emilio Cortés y Karla Castrejón. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Sonora’s Meat. GENTE BIEN JALISCO / Experiencia Pre-Mundialista por El Informador y Sonora’s Meat

Evento: Experiencia Pre-Mundialista por El Informador y Sonora’s Meat. Lugar: Sonora’s Meat Metropolitano. Fecha: 28 de marzo de 2026. Invitados: 30. Sonora’s Meat Metropolitano Misión San Lorenzo 367, Col. Rinconada del Parque. Zapopan, Jalisco. Instagram: @sonorasmeat

J.G