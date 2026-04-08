Miércoles, 08 de Abril 2026

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Bautizo

Pía Palafox Rodríguez, inicia un camino de fe y amor en su bautizo

Familiares y amigos compartieron esta alegría en una fiesta organizada en Terraza El Tamariz para cerca de 200 invitados

Por: Aracely Aguilera

Marisa Rodríguez, Pía Palafox, Lucas Palafox y Israel Palafox. GENTE BIEN JALISCO. Revista del 10 de abril 2026

Marisa Rodríguez, Pía Palafox, Lucas Palafox y Israel Palafox. GENTE BIEN JALISCO. Revista del 10 de abril 2026

María del Carmen y Joel Palafox. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

María del Carmen y Joel Palafox. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Herón Rodríguez y Luzma Morán. GENTE BIEN JALISCO / Bautizo Pía Palafox

Herón Rodríguez y Luzma Morán. GENTE BIEN JALISCO / Bautizo Pía Palafox

Uriel Fernández y Piti de Silva. GENTE BIEN JALISCO. Revista del 10 de abril 2026

Uriel Fernández y Piti de Silva. GENTE BIEN JALISCO. Revista del 10 de abril 2026

Adriana Aguilar y Mily Rodríguez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Adriana Aguilar y Mily Rodríguez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Mariano García, Simoneta García, Ana Sofía y Diego García. GENTE BIEN JALISCO / Bautizo Pía Palafox

Mariano García, Simoneta García, Ana Sofía y Diego García. GENTE BIEN JALISCO / Bautizo Pía Palafox

Juan Andrés, Sofía Lascuráin y Álvaro Valadez. GENTE BIEN JALISCO. Revista del 10 de abril 2026

Juan Andrés, Sofía Lascuráin y Álvaro Valadez. GENTE BIEN JALISCO. Revista del 10 de abril 2026

Israel Palafox, Marisa Rodríguez y Pía Palafox. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Israel Palafox, Marisa Rodríguez y Pía Palafox. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Fer Ibarra, Simón, Héctor y Camilo Cruz. GENTE BIEN JALISCO / Bautizo Pía Palafox

Fer Ibarra, Simón, Héctor y Camilo Cruz. GENTE BIEN JALISCO / Bautizo Pía Palafox

Karen y Ailyn Chavira. GENTE BIEN JALISCO. Revista del 10 de abril 2026

Karen y Ailyn Chavira. GENTE BIEN JALISCO. Revista del 10 de abril 2026

Itsuo Martín del Campo y Gonzalo Rodríguez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Itsuo Martín del Campo y Gonzalo Rodríguez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Raúl Gandarilla y Carlos González. GENTE BIEN JALISCO / Bautizo Pía Palafox

Raúl Gandarilla y Carlos González. GENTE BIEN JALISCO / Bautizo Pía Palafox

Pía Palafox Rodríguez lució una tierna sonrisa el día de su bautizo y en brazos de sus papás, Israel Palafox y Marisa Rodríguez, recibió el primer Sacramento el 21 de marzo en una ceremonia realizada en el templo de Nuestra Señora de la Salud, acompañada también por sus padrinos, Raúl Gandarilla y Carlos González, quienes le trajeron su ropón de España.

Familiares y amigos compartieron esta alegría en una fiesta organizada en Terraza El Tamariz para cerca de 200 invitados, quienes disfrutaron de coctelería como St Germain Spritz, Aperol Spritz y Carajillos, pero lo que más le gustó a los invitados es el haber probado el nuevo vino tinto Cas de Pía.

Como parte del menú se ofreció una tabla de quesos y charcutería; tacos estilo baja de camarón y pescado; ceviche, toritos de marlin y camarón, así como una barra de postres. En la decoración destacaron los colores beige y blanco con toques dorados.

Para el entretenimiento de los pequeños hubo un brincolín gigante, eliminator, Profe Mónico, baby gym, pero sin duda lo que más se disfrutó fue el juego mecánico de navecitas espaciales. Los adultos siguieron la fiesta con Larry imitando a Juan Gabriel y para cerrar con broche de oro, un grupo en vivo llamado los Barba Kings se encargó de seguir animando la fiesta hasta la madrugada.

De bolo, los padrinos dieron una bocina STF a los adultos y audífonos inalámbricos a los niños.

Evento: Bautizo de Pía Palafox Rodríguez.

Fecha: Sábado 21 de marzo.

Lugar: Nuestra Señora de la Salud.

J.G

Temas

  • Bautizo
  • Terraza El Tamariz
  • Marisa Rodríguez
  • Pía Palafox
  • Lucas Palafox
  • Israel Palafox
  • María del Carmen
  • Joel Palafox
  • Herón Rodríguez
  • Luzma Morán
  • Uriel Fernández
  • Piti de Silva
  • Adriana Aguilar
  • Mily Rodríguez
  • Mariano García
  • Simoneta García
  • Ana Sofía
  • Diego García
  • Juan Andrés
  • Sofía Lascuráin
  • Álvaro Valadez
  • Fer Ibarra
  • Simón
  • Héctor
  • Camilo Cruz
  • Karen
  • Ailyn Chavira
  • Itsuo Martín del Campo
  • Gonzalo Rodríguez
  • Raúl Gandarilla
  • Carlos González
  • Gente Bien
  • Jalisco
  • Guadalajara

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones