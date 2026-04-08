Pía Palafox Rodríguez lució una tierna sonrisa el día de su bautizo y en brazos de sus papás, Israel Palafox y Marisa Rodríguez, recibió el primer Sacramento el 21 de marzo en una ceremonia realizada en el templo de Nuestra Señora de la Salud, acompañada también por sus padrinos, Raúl Gandarilla y Carlos González, quienes le trajeron su ropón de España.

Familiares y amigos compartieron esta alegría en una fiesta organizada en Terraza El Tamariz para cerca de 200 invitados, quienes disfrutaron de coctelería como St Germain Spritz, Aperol Spritz y Carajillos, pero lo que más le gustó a los invitados es el haber probado el nuevo vino tinto Cas de Pía.

Como parte del menú se ofreció una tabla de quesos y charcutería; tacos estilo baja de camarón y pescado; ceviche, toritos de marlin y camarón, así como una barra de postres. En la decoración destacaron los colores beige y blanco con toques dorados.

Para el entretenimiento de los pequeños hubo un brincolín gigante, eliminator, Profe Mónico, baby gym, pero sin duda lo que más se disfrutó fue el juego mecánico de navecitas espaciales. Los adultos siguieron la fiesta con Larry imitando a Juan Gabriel y para cerrar con broche de oro, un grupo en vivo llamado los Barba Kings se encargó de seguir animando la fiesta hasta la madrugada.

De bolo, los padrinos dieron una bocina STF a los adultos y audífonos inalámbricos a los niños.

Evento: Bautizo de Pía Palafox Rodríguez. Fecha: Sábado 21 de marzo. Lugar: Nuestra Señora de la Salud.

J.G