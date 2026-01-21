Colegio Franco Mexicano: Conectando pasados, construyendo futuros

Las autoridades del colegio recibieron a los invitados cordialmente, además de destacar la presencia de Marie Romero, directora general; Claudia Sánchez, directora de administración y finanzas; y Enzo Surinach, director de primaria y maternal.

Alberto Gómez, Elizabeth Mora, Guillermo Villa y Fernando Martínez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 23 de enero 2026

Patricia Gómez, Lupita Leñero y Sofía Orozco. GENTE BIEN JALISCO

Después del mensaje de bienvenida se escucharon las palabras de Marie Romero, para luego proyectar un video y hablar de la convocatoria para crear el comité, bajo la convicción de fortalecer vínculos entre generaciones y crear espacios de colaboración, apoyo y crecimiento mutuo, con el lema Conectando pasados, construyendo futuros.

Martín Zurita, Marie Romero y Tlemilco Lozano. GENTE BIEN JALISCO / Reunión de ex alumnos del Colegio Franco Mexicano

Alejandra Tapia y Mónica Guzmán. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Luego se le dio la palabra a Tlemilco Lozano, profesor del colegio y secretario del comité, quien presentó a los miembros del mismo. Después se tomó la foto del recuerdo y posteriormente se invitó a realizar una dinámica de networking.

Los asistentes disfrutaron de una grata convivencia en un ambiente que estuvo amenizado por música en vivo.

Miguel MCcormick y Enrique Leal. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 23 de enero 2026

Eduardo Granados y Sergio Jiménez. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Evento: Reunión de ex alumnos del Colegio Franco Mexicano. Lugar: Colegio Franco Mexicano. Fecha: 16 de enero de 2026. Invitados: 100.

CP