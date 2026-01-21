Miércoles, 21 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Escuelas

Colegio Franco Mexicano: Conectando pasados, construyendo futuros

El Colegio Franco Mexicano organizó el primer reencuentro de ex alumnos de la institución educativa, en el que se realizó la presentación del Comité de Ex Alumnos

Por: Xochitl Martínez

Tlemilco Lozano, Virginia Simonet Hernández, Claudia Sánchez, Enzo Surinach, Marie Romero, Ciara Fabre y Héctor Navarro. GENTE BIEN JALISCO / Reunión de ex alumnos del Colegio Franco Mexicano

Tlemilco Lozano, Virginia Simonet Hernández, Claudia Sánchez, Enzo Surinach, Marie Romero, Ciara Fabre y Héctor Navarro. GENTE BIEN JALISCO / Reunión de ex alumnos del Colegio Franco Mexicano

Las autoridades del colegio recibieron a los invitados cordialmente, además de destacar la presencia de Marie Romero, directora general; Claudia Sánchez, directora de administración y finanzas; y Enzo Surinach, director de primaria y maternal.

Alberto Gómez, Elizabeth Mora, Guillermo Villa y Fernando Martínez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 23 de enero 2026
Patricia Gómez, Lupita Leñero y Sofía Orozco. GENTE BIEN JALISCO

Después del mensaje de bienvenida se escucharon las palabras de Marie Romero, para luego proyectar un video y hablar de la convocatoria para crear el comité, bajo la convicción de fortalecer vínculos entre generaciones y crear espacios de colaboración, apoyo y crecimiento mutuo, con el lema Conectando pasados, construyendo futuros.

Martín Zurita, Marie Romero y Tlemilco Lozano. GENTE BIEN JALISCO / Reunión de ex alumnos del Colegio Franco Mexicano
Alejandra Tapia y Mónica Guzmán. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Luego se le dio la palabra a Tlemilco Lozano, profesor del colegio y secretario del comité, quien presentó a los miembros del mismo. Después se tomó la foto del recuerdo y posteriormente se invitó a realizar una dinámica de networking.

Los asistentes disfrutaron de una grata convivencia en un ambiente que estuvo amenizado por música en vivo.

Miguel MCcormick y Enrique Leal. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 23 de enero 2026
Eduardo Granados y Sergio Jiménez. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Evento: Reunión de ex alumnos del Colegio Franco Mexicano.

Lugar: Colegio Franco Mexicano.

Fecha: 16 de enero de 2026.

Invitados: 100.

CP

Temas

  • Colegio Franco Mexicano
  • Ex alumnos
  • Rubí Salles
  • Berenice Peña
  • Ángel Peña
  • Vivecka Rodríguez
  • Miriam Pèrez
  • Sergio Jiménez
  • Marie Romero
  • Tlemilco Lozano
  • Rosa María Castañeda
  • Lucía Castañeda
  • Ignacio Gaona
  • Ana Guichenne
  • Mónica Guzmán
  • Alejandra Tapia
  • Patricia Gómez
  • Lupita Leñero
  • Miguel MCcormick
  • Enrique Leal
  • Sofía Orozco
  • Gloria Aguirre
  • Eduardo Granados
  • Virginia Simonet Hernández
  • Luis Fernando Gutiérrez
  • Claudia Sánchez
  • Elizabeth Rodríguez
  • Enzo Surinach
  • Ana Covarrubias
  • Fernando Martínez
  • Guillermo Villa
  • Lourdes Bonavidez
  • Martín Zurita
  • Elizabeth Mora
  • Ciara Fabre
  • María del Rosario Gutiérrez
  • Jorge Luis Cervera

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones