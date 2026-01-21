Colegio Franco Mexicano: Conectando pasados, construyendo futuros

Las autoridades del colegio recibieron a los invitados cordialmente, además de destacar la presencia de Marie Romero, directora general; Claudia Sánchez, directora de administración y finanzas; y Enzo Surinach, director de primaria y maternal.Después del mensaje de bienvenida se escucharon las palabras de Marie Romero, para luego proyectar un video y hablar de la convocatoria para crear el comité, bajo la convicción de fortalecer vínculos entre generaciones y crear espacios de colaboración, apoyo y crecimiento mutuo, con el lema Conectando pasados, construyendo futuros.Luego se le dio la palabra a Tlemilco Lozano, profesor del colegio y secretario del comité, quien presentó a los miembros del mismo. Después se tomó la foto del recuerdo y posteriormente se invitó a realizar una dinámica de networking.Los asistentes disfrutaron de una grata convivencia en un ambiente que estuvo amenizado por música en vivo.CP