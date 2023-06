Yolo Aventuras: Incondicional Tour en GDL

Los seguidores de Yolo, Nando, Panda y Mariana están emocionados porque próximamente podrán verlos en el escenario tapatío. Estos talentosos chicos preparan un concierto único con la promesa de un Incondicional Tour. Gente Bien tuvo la oportunidad de platicar con ellos en entrevista, para darnos algunos adelantos de esta presentación:

Cuéntenos qué tienen preparado:

“Estamos súper emocionados por conocer Guadalajara porque nunca hemos ido, que felicidad poder llevar el Incondicional Tour lleno de aventuras, también hemos escuchado que las mujeres allá son muy bonitas”.

¿Por qué se llama Incondicional Tour?

“Porque nuestros fans para nosotros siempre han sido incondicionales, desde el primer momento en que subimos nuestro contenido hasta la ultimo video que se ha publicado, siempre han estado con nosotros apoyándonos en cada cosa personal, en nuestras carreras musicales, en el canal, es bonito salir a la calle y coincidir con ellos”.

¿Es su primera vez en Guadalajara o sólo en México?

“A Ciudad de México hemos ido muchas veces, lo amamos, pero sí es la primera vez en Guadalajara. Vamos a estar también en Puebla y Monterrey”.

¿A qué se refieren con inmersivo?

“Es gracioso porque cuando tú vas a un cine simplemente ves la pantalla y ya, pero cuando vas a una obra de teatro sólo ves personas actuando, nosotros quisimos combinar cine y teatro y hacer que las personas se sientan dentro del show. Va a ser como un 4D pero sin que las personas se muevan, con efectos visuales muy extremo, juego de luces, vamos a volar nosotros, habrá pantallas, es una combinación de tecnología con teatro, cine, por eso quisimos llamarlo así, algo innovador, que se está trayendo por primera vez en México y nos sentimos muy orgullosos”.

¿A qué público va dirigido?

“El canal de Yolo Aventura es para todo público, lo puede ver desde el pequeñito de la casa hasta un abuelo, entonces obviamente el espectáculo no va a ser diferente, lo pueden ver todos y disfrutarlo, porque no tienes que ser fan para verlo, queremos que todos lo disfruten y lo sientan, qué bonito si van personas que no nos conozcan para que vean nuestro trabajo, porque no sólo nos ven niños sino adultos, nos encontramos muchas veces a papás que nos dicen que nos ven, tenemos públicos de todas las edades”.

¿Se aborda en esta ocasión un tema en especial?

“Nuestro principal valor siempre ha sido que los sueños se pueden cumplir pero tienes que esforzarte para que eso ocurra, porque acostado en tu cama no va a pasar, siempre ha sido nuestro mensajes más importante de lucha, nosotros venimos de Venezuela, nos tocó un momento económico muy difícil, de crisis y aún así hicimos todo lo posible por salir adelante, nos fuimos a Colombia, luego a México, pasito a pasito pero con mucho esfuerzo y dedicación logramos grandes sueños que no pensamos cumplir, como la gira de Yolo Aventura, los libros, videojuegos, una serie y muchas cosas”.

Platíquenme sobre eso, los videojuegos, la serie:

“En el primer libro tenemos más de 100 mil copias vendidas, nos dieron un reconocimiento, el segundo libro ya se acerca a los 10 mil y vamos por el tercero, ahorita en Yolo Aventuras el canal tenemos 30 millones de suscriptores, hemos sentido el apoyo de quienes nos están ayudando a llevar nuestro Incondicional Tour para que otras personas se enteren de él, es un show que no necesitas conocerlos para irlo a ver. Si compras el boleto para Incondicional Tour, no te vas a arrepentir, es un show que vale la pena”.

¿Sus artículos estarán a la venta cuando vengan al teatro?

“Claro que sí, es lo que queremos, tener esos recuerditos, la posibilidad de que se los lleven al salir o entrar al concierto, queremos que sea posible”.

¿Cuánto tiempo les tomó desarrollar el show?

“La idea de la gira la tuvimos desde el año pasado, la meta que siempre hemos tenido es conocer a los aventureros, hemos estado trabajando más de un año en la idea, no queríamos hacer un concierto y ya, sino crear una experiencia nueva, empezamos a trabajar con guionistas directores y formar una historia que fuera tanto para una persona fanática de aventura o de alguien que nunca hubiera visto un video de nosotros, creo que lo logramos, está muy bonita toda la historia, se van a emocionar, van a llorar y van a reír, estamos muy orgullosos”.

¿Pisar un teatro fue un reto para ustedes?

“Va a ser un gran reto porque tenemos que bailar, cantar y Nando y yo tenemos dos pies izquierdos pero estamos practicando para dar el mejor show”.

Los que han visto su canal, ¿qué verán diferente, qué herramientas utilizaron?

“Lo primero que verán diferentes es que no nos han visto en un muscal como tal, nos han visto firmando libros, en eventos, pero haciendo un show no, es algo que es nuestra primera vez haciéndolo, para toda la producción es nuevo, tampoco hemos cantado en vivo y lo vamos a hacer, todo va a salir bien, va a ser el mejor show y no se lo pueden perder”.

¿Alguien más ha visto este tour?

“La primera vez que se presente Incondicional Tour será en la ciudad de México el 6 de agosto y de ahí a las diferentes ciudades como el 10 de agosto en Puebla, el 12 en Monterrey y el 13 en Guadalajara”.

¿Qué expectativas tienen, cómo se sienten?

“El miedo y nervio no pueden faltar, de mostrar algo diferente, pero tenemos todas las ganas de que salga bien y vamos a trabajar para ello. Somos venenzolanos, nos fuimos a Colombia, ahora vamos a vivir en México y tenemos un largo camino por recorrer aún”.

¿Quienes conforman el equipo?

“En el escenario somos cuatro, pero detrás hay mucho más para lograr el contenido de Instagram, YouTube, Tik Tok, este equipo es de personas muy gratas, amigos, algo muy bonito para poder crear este sueño y sí, somos casi 30 personas en el equipo, desde guionistas, productores y camarógrafos”.

