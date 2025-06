El nombre de Adrián Marcelo volvió a encender las plataformas digitales luego de que el influencer y conductor regiomontano emitiera un comentario sobre Belinda que provocó una fuerte reacción entre sus seguidores y defensores de la cantante. La controversia se intensificó al punto que el creador de contenido eliminó la publicación original y posteriormente ofreció una suma considerable de dinero con la intención de disculparse públicamente.

La declaración que desató la controversia

Todo comenzó cuando el también presentador compartió un mensaje a través de su cuenta en X (antes Twitter), en el que intentaba, según sus palabras, elogiar a Belinda. Sin embargo, el contenido fue considerado por muchos como ofensivo y fuera de lugar.

En su publicación, Adrián Marcelo escribió:

“Belinda es mucho más inteligente que cualquier wey con el que ha salido. No tengan duda. No hay nadie más consciente de lo que tiene y ejerce sobre los hombres que ella y lo usa a su favor como nadie. Ojalá no se ofenda si lee esto, porque es con la intención de halagarla, pero Belinda es una ‘prostituta’ de altísima gama, de esas que pueden escoger cómo, con quién y por cuánto. Una mujer empoderada y capaz".

Las palabras del influencer causaron indignación entre los fans de la artista, quienes señalaron que se trataba de un comentario misógino disfrazado de halago. Debido a la avalancha de críticas, el mensaje fue eliminado horas después de haberse publicado.

Intento de disculpa: un millón de pesos sobre la mesa

Tras la ola de reacciones, Adrián Marcelo intentó enmendar la situación ofreciendo una disculpa pública. Para ello, recurrió nuevamente a sus redes sociales, donde propuso una invitación a su podcast "Un Porro Con", y ofreció un millón de pesos a Belinda como compensación por su comentario.

En su mensaje aclaratorio, el influencer expresó lo siguiente:

“Le ofrezco un millón de pesos a Belinda para que venga a #UnPorroCon y pueda externarle una disculpa por mi desatinado comentario. En verdad, la respeto y quería halagarla, pero reconozco que utilicé un término incorrecto y quisiera platicar con ella sobre su carrera y sus éxitos. Perdóname, Beli. Amigos x Siempre”.

Le ofrezco un millón de pesos a Belinda para que venga a #UnPorroCon y pueda externarle una disculpa por mi desatinado comentario. En verdad, la respeto y quería halagarla, pero reconozco que utilicé un término incorrecto y quisiera platicar con ella sobre su carrera y sus…— adrián marcelo (@adrianm10) June 22, 2025

Belinda no se ha pronunciado

Hasta el momento, Belinda no ha emitido ninguna respuesta pública respecto a los comentarios ni a la propuesta del influencer. La artista, conocida por mantener la discreción ante polémicas mediáticas, no ha hecho declaraciones en sus redes ni a través de representantes.

El incidente ha generado nuevamente un debate sobre los límites del discurso en redes sociales, especialmente cuando se refiere a figuras públicas y mujeres. En caso de surgir nuevas actualizaciones sobre la postura de la cantante o alguna respuesta oficial, se informará oportunamente.

