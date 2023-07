El circo Tihany Spectacular celebra su 70 aniversario en Guadalajara, donde ofrece su temporada después de 20 años de su última presentación en la ciudad.

En el marco de su gira por la República Mexicana, la Perla Tapatía es la séptima ciudad que visita tras presentarse en Monterrey, Saltillo, Torreón, Durango, Mazatlán y Culiacán.

Tihany Spectacular. ESPECIAL/X. MARTÍNEZ.

Es un espectáculo diferente y sensacional, ya que combina el tradicional arte circense con tecnología de punta y luces robotizadas, además de cambiar la clásica arena circular por un espléndido escenario.

El original show de más de dos horas de duración se conforma por 14 actos y un intermedio, en los que se pueden admirar impresionantes acróbatas, malabaristas, contorsionistas, actos de magia e ilusionismo, trapecistas, aerolistas y mucho más, ejecutados por artistas de 14 países como Brasil, Colombia, Chile, Inglaterra, Mongolia, Portugal, Francia, México, entre otros.

Tihany Spectacular. ESPECIAL/LILIANA BRIZUELA.

El disfrute de Tihany Spectacular comienza desde que se ingresa a la carpa, la cual simula un castillo; tras pasar la puerta de ingreso te recibe un lobby que tiene una extensión aproximada de 90 metros, donde las columnas están revestidas con telas aterciopeladas con asientos para la comodidad de varios, asimismo se encuentra la dulcería conformada por distintas carretas en las que se pueden adquirir dulces, palomitas, agua, refrescos, pizzitas, donitas y lo que se te antoje para ver la función, todo a un solo precio ($60).

El camino hacia tu lugar es por medio de un pasillo con espejos y fotografías del espectáculo que presenciarás, una vez en tu asiento se espera la tercera llamada y el opening de la función comienza con el humor con un carismático payaso brasileño, quien tendrá distintas intervenciones a lo largo de la función a través de la mímica, la pantomima y la interacción con el público.

Tihany Spectacular. ESPECIAL/LILIANA BRIZUELA.

Después hace su aparición un grupo de bailarinas, que realiza vistosas coreografías al estilo de los shows de Las Vegas, las cuales se apreciarán antes o después de cada acto luciendo hermosos vestuarios, muchos de ellos de diseñadores como Roberto Roselo, entre otros.

Tihany Spectacular. ESPECIAL/LILIANA BRIZUELA.

De esta manera, se da paso a los actos circenses, los cuales cada uno destaca por el talento de los protagonistas y su profesionalismo, algunos de ellos son las acrobacias de la hamaca rusa, lo malabares de rebote con Sergio Paolo Parada, la Estatué de Jérôme Murat con Mathieu Ribbet -pupilo de la escuela de Marcel Marceau-, la destreza de un aerolista, el auténtico acto de ilusionismo de increíbles cambios de vestuario en segundos, una original interpretación musical, el acto de contorsionistas de Mongolia, una peculiar presentación de trapecistas y varios números más. Por supuesto que el clímax de la función es el magnífico acto de magia e ilusionismo realizado por Romano García, quien desde su llegada al escenario en un auto roll royce original de los años cincuenta, ya tiene el asombro de los asistentes, hasta el surgimiento de un dragón, flamas de fuego que se transforman en bellas mujeres, la misteriosa desaparición de su asistente, la aparición de un helicóptero, la teletransportación de una moto, y el broche de oro llega al final de la función con la desaparición de los más de 40 artistas participantes del escenario.

Tihany Spectacular. ESPECIAL/X. MARTÍNEZ.

Sin duda, es un espectáculo de gran calidad, diferente y a la vanguardia, que se queda en la memoria de adultos y pequeños, que inspira generaciones, pues tarda 20 años en volver a pisar las ciudades que visita y viaja por más de 20 países de América Latina.

Si no has tenido la oportunidad de ver este espectáculo circense, que fue creado por el fallecido Franz Czeisler, originario de Hungría y considerado uno de los mejores ilusionistas del mundo, aún tienes tiempo de asistir con tu familia, ya que permanecerá todo el mes de julio en Guadalajara, y tiene promoción de 2x1 en todas las localidades. La venta de boletos es en las taquillas de lunes a domingo de 10:00 a 20:00 horas o a través de la página web arema.mx. Recuerda que Tihany Spectacular es más que un circo, es un espectáculo que no te puedes perder.

NUMERALIA

40 cajas de tráiler

30 casas rodantes

46 artistas en escena

14 nacionalidades

Circo Tihany Spectacular

Av. Ávila Camacho y Av. Patria (Frente a Plaza Patria).

Mar.-J 20:00 hrs. V-S 16:30 y 20:00 hrs. D 12:30, 16:30 y 20:00 hrs.

$450, $600, $700, $800 y $950.

XM