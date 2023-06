A partir de hoy se realizarán una serie de eventos para el entretenimiento de todos a través de diferentes presentaciones como conciertos, ballet, obras de teatro y mucho más. Revisa la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style y elige el mejor evento para tu diversión.

La obra de teatro Busco al hombre de mi vida... Marido ya tuve se presentará en Palcco. ESPECIAL/CORTESÍA PALCCO.

Busco al hombre de mi vida... Marido ya tuve

Basada en el best-seller de Daniela Di Segni, esta puesta en escena adaptada a México por Antonio Escobar, se centra en las aventuras y desventuras de tres mujeres que intentan rehacer su vida después de atravesar una separación amorosa. La obra de alto contenido humano y humor inteligente hará reflexionar a los espectadores. Con las actuaciones de Anna Ciocchetti, Ivonne Montero, Issabela Camil, Olivia Collins y Lourdes Munguía alternando funciones.

Palcco.

30 de junio, 20:30 hrs.

De $495 a $770.

Los Tucanes de Tijuana ofrecerán un concierto en el Auditorio Telmex. NOTIMEX.

Los Tucanes de Tijuana

El grupo de música regional mexicana especializada en estilo norteño regresa al escenario tapatío para ofrecer un concierto, en el que sus seguidores disfrutarán de sus grandes éxitos así como sus recientes temas. Si te gusta la música de esta agrupación vive una gran velada con su música en vivo.

Auditorio Telmex.

1 de julio, 21:00 hrs.

De $350 a $2,500. $3,400 VIP.

Cross Road ofrecerá The Bon Jovi Experience en C3 Stage. ESPECIAL/CORTESÍA SINERGIAS.

The Bon Jovi Experience

Es un espectáculo musical de Cross Road, la banda tributo a Bon Jovi con más de 18 años representando esta experiencia musical. Se trata de un show memorable con los éxitos en vivo del ícono de New Jersey. Algunas de las canciones que se podrán escuchar y corear en este espectáculo son It’s my life, Living on a prayer y Bed of roses, que son de los clásicos que harán de esta velada una noche de nostalgia y rock.

C3 Stage.

30 de junio, 21:30 hrs.

De $284.24 a $568.50 VIP.

El Ballet Folclórico Infantil de la UdeG se presentará en el Teatro Diana. ESPECIAL.

Ballet Folclórico Infantil de la UdeG

La agrupación de danza folclórica se presentará en el recinto tapatío con el espectáculo Alegría de México, que consiste en un programa ágil, variado, lleno de folclore y tradiciones mexicanas. Con más de 80 artistas en escena, el ballet estará acompañado por una marimba, un grupo norteño y mariachi en vivo, lo que promete un gran espectáculo para toda la familia.

Teatro Diana.

2 de julio, 12:00 hrs.

De $100 a $350.

Adriana Macías dará su conferencia Sin Ataduras en Palcco. ESPECIAL/TONY MARTÍNEZ.

Sin Ataduras

Es una conferencia impartida por Adriana Macías, en la que cuestionará ¿cuántos años tendrán que pasar para que te liberes de todo aquello que no te deja avanzar en tus proyectos? Además de invitar a la reflexión sobre las propias ataduras del pasado, las creencias y los miedos, asimismo a liberarse y descubrir las fortalezas y talentos que posee cada ser humano. Y por primera vez, Adriana Macías compartirá uno de sus más recientes logros: Tocar el chelo frente al público, una nueva habilidad que la hace sentir una mujer completa.

Palcco.

30 de junio, 20:30 hrs.

De $500 a $800

John Milton se presentará en el Teatro Galerías. EL INFORMADOR • J.A. CAMACHO.

John Milton

El hipnotista más famoso regresa a tierras jaliscienses para ofrecer una corta temporada de su espectáculo, en el que se experimenta la hipnosis sincrónica. Disfruta de este show-sesión de hipnosis, que funciona como una terapia para ayudar a las personas en diferentes temas para que puedan cambiar su vida positivamente. Menores de ocho años ingresan pagando boleto.

Teatro Galerías.

6 y 7 de julio, 20:00 hrs. 8 de julio, 18:00 y 20:30 hrs. 9 de julio, 17:00 hrs.

$250, $350 y $400.

Alzada Sinfónico . ESPECIAL/CORTESÍA ALZADA.

Alzada Sinfónico

Alzada es una disquera independiente y tapatía que une esfuerzos con Jalisco TV y el Ayuntamiento de Guadalajara para presentar este concierto, en el que participan Toser One, Neto Peña, Yoss Bones y Lefty SM, entre otros invitados. Para los aficionados al hip-hop y el rap mexicano, este concierto será una gran fusión de los éxitos urbanos, géneros, sonidos, líricas y sentimientos con beats y músicos en vivo, un potente ensamble sinfónico compuesta por Alex Pérez Sandoval.

Teatro Diana.

30 de junio, 21:00 hrs.

De $350 a $990.

La bella durmiente se presentará en el Teatro Diana. ESPECIAL.

La bella durmiente

Bajo la dirección de Lucy Arce, el Ballet de Cámara de Jalisco interpretará la historia de La bella durmiente, con la música de P.I. Tchaikovsky y la coreografía de Lucy Arce sobre la original de Marius Petipa. Es un cuento de hadas de Jules Perrault, que narra la historia de la princesa Aurora, quien es hechizada por Maléfica y se queda durmiendo por años y años hasta que se despierta al romperse el hechizo con el beso del príncipe Felipe.

Teatro Diana.

4 de julio, 19:00 hrs.

De $250 a $450.

