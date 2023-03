The Killers Tour 2023: Vibran los tapatíos con su energía musical en la Arena VFG

Brandon Flowers tiene carisma, presencia y mucha energía, porque acompañado de toda su banda, The Killers, dejó el corazón en la tierra tapatía, durante el concierto que ofreció el jueves 30 de marzo en la Arena VFG. Aunque no es la primera vez que vienen, The Killers siempre se suma a las mejores apuestas de conciertos para asistir en la ciudad y esta vez no fue la excepción.

Foto: Aracely Aguilera

Por la tarde, en los alrededores de la Arena VFG ya se empezaba a ver movimiento de carros, grupos de personas y los típicos puestos para adquirir playeras, tazas, gorras y artículos de la banda. Ya es un clásico llegar temprano a este tipo de conciertos porque el tráfico sigue siendo tema para poder estar a tiempo y disfrutar de las bandas que se presentan.

Foto: Aracely Aguilera

Aunque el foro parecía no llenarse… poco a poco los seguidores de The Killers fueron llegando más y más, hasta que ya todos estaban listos, pero previo a la presentación estuvo la banda White Reaper que por cerca de una hora interpretó sus temas. El movimiento de instrumentos en el escenario por el staff marcaba la pauta para comenzar y se calentaban los ánimos para por fin, poder comenzar con este esperado concierto que se llenó totalmente.

FOTO: Chris Phelps | @chrisphelps

Brandon Flowers, con un pantalón negro y saco blanco, iluminando con su sonrisa, recorrió el escenario para agradecer a los tapatíos y comenzó la lista de temas con When you were young, Jenny, Smile, Just another girl, Spaceman, entre otras como Some body told me, siguiendo con Be Still, The way it was, Boy, Runaways y las ya esperadas como Read my mind, manteniendo la energía constante en un escenario que vibraba y un público que entre brincos, cantos y gritos acaloró este aforo al máximo. La lista de canciones continuaba con esta magia de sonidos al interpretar Dying Breed, Rut Segue, Caution, All this things y The man.

FOTO: Chris Phelps | @chrisphelps

La lluvia de confeti en diferentes momentos llenó de magia este lugar, primero de colores, luego dorado y hasta en tricolor en honor a este México Tour 2023, así como la cascada de pirotecnia al fondo del escenario, una iluminación espectacular y la fuerza de esta gran banda en la batería, guitarra eléctrica y sus tres ángeles, como llamó a las coristas que acompañan a Brandon Flowers, quien no paraba de sonreír, correr en el escenario, subirse a las plataformas para acercarse más al público.

FOTO: Chris Phelps | @chrisphelps

FOTO: Chris Phelps | @chrisphelps

La tecnología fue parte de este gran show porque durante la canción Human electro se proyectó una animación increíble en el que aparecían bailarines en diferentes momentos de la canción y como es un clásico, el público sabía que se acercaba el final y estallaron en gritos sin dejar de cantar y disfrutar cada minuto. Los celulares siguen siendo parte de la escena en los conciertos y al levantar sus lámparas encendidas, mientras mecían sus brazos en lo alto, dieron una atmósfera mágica que sumó a todo este espectáculo.

Foto: Aracely Aguilera

Como era de esperarse, Brightside era el gran tema que no se tocó sólo una vez sino dos, con diferentes versiones, así que los tapatíos seguían en éxtasis escuchando una canción que es un sello de esta gran banda que nuevamente, dejó salir felices a cientos de almas que son y seguirán siendo fieles a The Killers.

AA