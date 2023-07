Cristina Robles, conocida también como Lady Tequila, es una mujer aventurera, alegre y ambiciosa en el buen sentido de la palabra. A sus 33 años, ha encontrado en el mundo de la gastronomía y los destilados su verdadera pasión. Inspirada por la exitosa trayectoria de Marisa Lazo de Pastelerías Marisa, Cristina cree en la perseverancia y el trabajo duro como clave para alcanzar el éxito.

Después de graduarse en Gastronomía, decidió especializarse en vinos y destilados a través de un curso de sommelier en la Escuela Culinaria Internacional. Aunque inicialmente creyó que se dedicaría al mundo del vino, una clase de tequila impartida por el Consejo Regulador del Tequila cambió su rumbo por completo. Desde ese momento, supo que su camino estaba en el tequila.

Cristina Robles "Lady Tequila". CORTESÍA

Con 16 años de experiencia en la industria de hospitalidad, Cristina se ha convertido en una experta en tequila. Además de ser tequilier, es maestra experta catadora de tequila por la Academia Mexicana de Catadores de Tequila. A lo largo de su carrera, ha trabajado en restaurantes, bares y en Pernod Ricard México, donde ocupó el puesto de Global Advocacy Coordinator dentro del área de House of Tequila.

En este puesto, tuvo la oportunidad de compartir su amor y pasión por el tequila a nivel mundial junto a un equipo de 25 embajadores a su cargo, siendo responsable de la educación de marca de un portafolio de tequilas y mezcales, así como de la organización de eventos, catas y experiencias. Actualmente realiza las mismas actividades pero de manera independiente, trabajando con diferentes marcas tanto presencial como en redes.

Cristina Robles "Lady Tequila". CORTESÍA

Con una trayectoria tan impresionante, Cristina tiene nuevos proyectos en puerta. Junto a sus primos Luis Alejandro y José Pablo Robles, sumado a la pasión de los tres por los agaves y su sueño compartido por crear una marca propia, están trabajando en un proyecto de ensamble de destilados de agave titulado Tres Robles, que será lanzado en septiembre.

“¡Prometo que más adelante les contaré la historia completa para no arruinar la sorpresa! Lo que sí les puedo decir es que es un proyecto en donde estamos dejando todo: alma, corazón, sudor, lágrimas y mucha pasión, si todo sale bien estaremos lanzando la marca a principios de Septiembre”, revela Cristina acerca de su proyecto.

“Me siento súper orgullosa de ser tapatía, de llevar la bandera del tequila en el corazón y de poder compartir todo mi conocimiento con el mundo, una de las metas en mi vida es convertirme en referencia de la categoría tequila a nivel mundial y que Tres Robles esté disponible en los bares del todo el mundo. Obvio no me puedo ir sin hacer mención honorifica a mi novio y mi familia que siempre me han apoyado en todas las locuras que se me vienen a la cabeza”, finaliza Cristina.

¡Encuéntrala en Instagram como @ladytequila_ !

Cristina Robles "Lady Tequila". CORTESÍA

MR