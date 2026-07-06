Hay quienes crean contenido y quienes construyen universos alrededor de una idea. Valeria Parra pertenece a la segunda categoría. Estratega de marketing, creadora de contenido y fundadora de la agencia creativa Markekings, esta talentosa tapatía ha encontrado en el storytelling la herramienta para acercar a las marcas a las personas desde un lugar mucho más humano, donde las emociones tienen tanto peso como la estrategia.Su mantra, “Hecho es mejor que perfecto”, resume la forma en la que entiende su trabajo: avanzar, experimentar y confiar en el proceso creativo. Un viaje, un edificio, un libro o una conversación pueden convertirse en el punto de partida para una campaña o una publicación capaz de conectar con miles de personas. Esa sensibilidad también define su marca personal, enfocada en compartir experiencias que invitan a descubrir belleza en lo cotidiano.Creativa, perseverante y empática, Vale encuentra inspiración en su fe y en quienes han construido su camino sin perder autenticidad. Hoy dirige su mirada hacia colaboraciones internacionales y una comunidad que valore las historias por encima del algoritmo. Porque para ella, comunicar nunca ha sido llenar un espacio: es crear experiencias que permanezcan en la memoria.}Síguela de cerca en Instagram: @itsvaleriaparra