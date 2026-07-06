Lunes, 06 de Julio 2026

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Valeria Parra, creatividad con propósito

Valeria Parra encuentra inspiración en su fe y en quienes han construido su camino sin perder autenticidad

Por: Christian Pérez

Esta semana en Talent Alert: Valeria Parra. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de julio 2026

Esta semana en Talent Alert: Valeria Parra. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de julio 2026

Hay quienes crean contenido y quienes construyen universos alrededor de una idea. Valeria Parra pertenece a la segunda categoría. Estratega de marketing, creadora de contenido y fundadora de la agencia creativa Markekings, esta talentosa tapatía ha encontrado en el storytelling la herramienta para acercar a las marcas a las personas desde un lugar mucho más humano, donde las emociones tienen tanto peso como la estrategia.

Esta semana en Talent Alert: Valeria Parra. GENTE BIEN JALISCO / Talentos Tapatíos

Su mantra, “Hecho es mejor que perfecto”, resume la forma en la que entiende su trabajo: avanzar, experimentar y confiar en el proceso creativo. Un viaje, un edificio, un libro o una conversación pueden convertirse en el punto de partida para una campaña o una publicación capaz de conectar con miles de personas. Esa sensibilidad también define su marca personal, enfocada en compartir experiencias que invitan a descubrir belleza en lo cotidiano.

Esta semana en Talent Alert: Valeria Parra. GENTE BIEN JALISCO 

Creativa, perseverante y empática, Vale encuentra inspiración en su fe y en quienes han construido su camino sin perder autenticidad. Hoy dirige su mirada hacia colaboraciones internacionales y una comunidad que valore las historias por encima del algoritmo. Porque para ella, comunicar nunca ha sido llenar un espacio: es crear experiencias que permanezcan en la memoria.}

Síguela de cerca en Instagram: @itsvaleriaparra

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