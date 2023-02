Casa Silenciosa, una galería dedicada a la promoción de las artes plásticas ubicada dentro en la famosa Casa Orozco en el corazón de la colonia Americana.

Aunque Majo inició su trayectoria en el mundo del arte con subastas y eventos especiales en este mismo recinto, fue hasta el año pasado cuando esta joven apasionada de la cultura y los museos pudo materializar todo su esfuerzo con la apertura oficial del lugar cuando estaba por cumplir 25 años.

Claro que, desde entonces muchas cosas y exposiciones han pasado en esta legendaria construcción diseñada por Luis Barragán a finales de los años 30, y en donde José Clemente Orozco mantuvo su estudio mientras trabaja en los murales del Hospicio Cabañas y el Paraninfo de la UDG.

¿Qué te inspira?

“Mi mayor inspiración son mis papás, ver todo lo que han construido a lo largo de sus vidas y ver el gran reconocimiento que se han ganado debido a la perseverancia y constancia en su trabajo”.

¿Cómo comenzó todo en Casa Silenciosa?

“Fue en 2019. Recuerdo que tenía nula experiencia y muy pocos contactos en el mundo del arte. Pensaba que tendríamos SOLO UNA subasta de arte, que si bien no me llevaría a ningún lado, ayudaría a los artistas a vender sus piezas por una comisión justa y no abusiva. Sin embargo, eso es solo lo que pensaba y no lo que pasó. Lo que pasó es que tanto como artistas así como cliente comenzaron a buscarme y a pedirme ya sea una obra de arte para su casa o un artista que buscaba vender su obra. Pero llegó la pandemia y detuvo todo. Durante 2020 me dediqué a hacer catálogos de obras digitales y a mandarlos a las personas que pensaba que podían estar interesadas en comprar una obra de arte, hoy en día en esa lista tenemos más de 300 personas que reciben un newsletter semanal.

En mayo de 2021 fue cuando mi papá me impulsó a que hiciera algo más tangible y duradero y fue ahí cuando nació la galería. La primera exposición que tuve fue la de Antonio Ramírez y te aseguro que no sabía lo que estaba haciendo, pero he aprendido muchísimo a lo largo de las 9 exposiciones que hemos tenido”.

¿Qué retos has enfrentado en la dirección de este espacio de exhibición?

“Creo que lo que más me costó trabajo en un principio fue encontrar a los colaboradores correctos y tener la organización correcta para que la galería funcione, aunque si algo he aprendido, es que siempre hay que dar tu mejor esfuerzo en todo lo que hagas y todo llegará como consecuencia a ti. Ya sea buenas amistades, colaboradores o clientes”.

¿Proyectos en puerta?

“mantendremos un esfuerzo para que las exposiciones sigan de la manera que lo hemos hecho hasta ahora. Nos gustaría que 2024 sea un año en el que podamos participar en Ferias de Arte, que es algo que no hemos hecho aún”.

Virtud:

“Ser muy organizada y muy cercana a la gente que colabora conmigo. Casi siempre todos terminan siendo mis amigos más que mis colaboradores”.

Hobbie:

“Viajar, me gusta mucho viajar. Leer, hacer ejercicio y visitar museos siempre que tenga la oportunidad de hacerlo”.

Sala Silenciosa

Para visitar las exposiciones hay que solicitar una cita previamente a través de la cuenta @salasilenciosa en IG o través del teléfono 332937-1404.



