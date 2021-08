Es por eso que le organizaron una fiesta en Arquial, un jardín de eventos donde todo estuvo como la cumpleañera lo pidió. El evento fue alrededor de princesas, ya que para la festejada ahorita no hay más. Los invitados llegaron felices con ganas de pasar una tarde llena de diversiones y así fue, hubo juegos mecánicos, el Mago Miguel y no pudo faltar el show de princesas. De comer ofrecieron tacos de carne asada, vampiros, raspados y una grande barra con variedad de botanas para picar. Rebeca estuvo muy regalada en su día pero sin duda lo más especial fue que su tía Martha Elena y su padrino José Luis, volaron desde Hermosillo para estar con ella en este día tan importante, después de casi dos años de no verla por pandemia. De bolos regalaron cuadernos para colorear. Todos los invitados se hicieron la prueba de COVID-19 para asistir a la fiesta.