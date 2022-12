Los participantes al torneo de golf de beneficencia El Mesón, llegaron al campo del Guadalajara Country Club con toda la actitud de pasar una mañana divertida, haciendo deporte, viendo a sus amigos pero también con una buena casa.

Todo comenzó desde las 9:00 am y la modalidad fue a gogo two some, así que después de estar en el campo disfrutaron de una comida en la que se entregaron atractivos premios, por ejemplo los primeros lugares se llevaron 4 días y 3 noches todo incluido para dos niños y dos adultos en Riviera Maya, entre otros que estuvieron increíbles.

El Mesón de Misericordia lleva 25 años trabajando en favor de las personas con VIH Sida. Su programa “Salva a tu bebé del Sida”, que fue para lo que se hizo este torneo, tiene un 100% de éxito porque llevan hasta el momento 400 bebés.

A través del programa Salva tu bebé del SIDA, se enfocan en atender a las mujeres embarazadas que viven con el VIH a través de un proceso que inicia con una prueba rápida y la detección oportuna del virus. Más tarde asesoran a las mujeres para comenzar un tratamiento y tengan acceso a los servicios médicos, acompañándolas en este proceso para que tengan una mejor calidad de vida.

Este programa ha sido exitoso, ya que niños y niñas han completado este programa para detectarlos totalmente libres del VIH al cumplir dos años de edad.

Evento: Torneo de golf. Lugar: Guadalajara Country Club. Anfitriones: El Mesón Guadalajara, A.C. Fecha: 14 de noviembre.

