Sensei Rojinegro

All Star Game

Sabemos que este juego es un “Show” para la Televisión y para exprimir a los paisanos de USA, realmente al llevar tantos jugadores y que nunca han jugados juntos, el juego fluye con las individualidades de los jugadores, esta vez lo ganaron los de la MLS 3 - 1, muchos equipos no dejaron ir a sus jugadores, pero la verdad estuvo entretenido el juego, lo mejor ver que cada vez Gilberto Mora se desempeña mejor, este muchacho si lo saben llevar va dar mucho de qué hablar.

Chicharito

Voy a tocar este tema, ha sido muy sonado y lo único que voy a decir, como decía Juan Gabriel “Pero que necesidad”. Por qué la gente de Chivas, no le da las gracias, realmente su regreso no ha aportado en lo futbolístico nada y está ensuciando a una institución seria, si estuviera Jorge Vergara vivo ya lo hubiera corrido. ¡He dicho!

Resultados Jornada 3 Liga MX

Puebla gana su primer partido del torneo al derrotar 1 – 0 al Santos. Querétaro cae 2 – 0 ante los Pumas, debuta en la Liga Keylor Navas, realmente tuvo un partido muy tranquilo en su debut. Con un empate a 1 gol termino el duelo de los equipos fronterizos, Xolos y Bravos quedaron tablas.

Pachuca hizo valida su Localia y derrota 1 – 0 a Mazatlán, en un partido de volteretas y muchos goles Chivas derrota 4 – 3 al San Luis, Otro local que gana contundente es el Cruz Azul que derrota al León 4 – 1, Toluca pierde en su casa 4 – 3 contra Tigres, América y Necaxa empatan a 1 gol, otra vez las águilas pierden la ventaja a balón parado.

Atlas visita al Monterrey y cae 3 – 1, los rojinegros se pusieron en ventaja, pero al perder a Rivaldo por expulsión el equipo se echó para atrás y rayados no perdono, la defensa rojinegra otra vez dio de que hablar, la verdad no pudo frenar a Berterame que les metió 3 goles, Pineda no atina con los cambios, se sigue extrañando a Nervo.

La Liga MX se suspende para darle paso a la Legues Cup.

Leagues Cup

Como ha sido tradicional todos los juegos se llevarán a cabo en los Estados Unidos y Canadá.

Durante la Fase Uno, cada equipo jugará tres partidos contra rivales de la liga opuesta, asegurando enfrentamientos directos entre clubes de la Liga MX y la MLS.

La Primera Fase de Leagues Cup 2025 se jugará del martes, 29 de julio al jueves, 7 de agosto, con 54 partidos de rivalidad durante nueve días.

Las temporadas regulares de MLS y LIGA MX continuarán jugándose durante el mes de agosto, y la mayoría de los partidos eliminatorios de Leagues Cup se jugarán a mitad de semana.

No hay Empates: Leagues Cup 2025 mantendrá su formato actual sin empates. Cada club recibe un punto si el partido está empatado después de los 90 minutos. El ganador de la siguiente tanda de penaltis ganará un punto adicional. Las victorias en el tiempo reglamentario cuentan como tres puntos.

Durante los Cuartos de Final, las Semifinales, el Tercer Puesto y la Final de Leagues Cup, si se empata al final del tiempo reglamentario, el ganador se determinará en una tanda de penaltis posterior.

El campeón, subcampeón y tercer lugar de la Leagues Cup 2025 obtendrán un lugar en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Ahora serán 2 grupos, uno de los equipos de la Liga Mx y otro del MLS, calificarán los 4 primeros lugares de cada grupo, los cruces serán entre 1 equipo Mexicano contra 1 equipo Americano, solo en la semifinal y final se podrán enfrentar equipos de la misma Liga.

Jornada No 1

Julio 29

Toluca vs Columbus 5.00 pm, León vs Montreal 5.00 pm, Puebla vs New York City 6.00 pm, Tigres vs Houston 7.00 pm, Mazatlán vs LAFC 8.30 pm, Pachuca vs San Diego 9.00 pm.

Julio 30

Atlas vs I. Miami 5.30 pm, Necaxa vs Atlanta 5.30 pm, Pumas vs Orlando 6.00 pm, Querétaro vs Minnesota 6.30 pm, América vs Salt Lake 7.30 pm, Atlético San Luis vs Portland 8.30 pm

Julio 31

Monterrey vs Cincinnati 5.00 pm, Juárez vs Charlotte 5.30 pm, New York vs Chivas 5.30 pm, Santos vs Colorado 7.30 pm, Cruz Azul vs Seattle 8.30 pm, Tijuana vs L.A. Galaxy 9.00 pm.

Jornada No 2

Viernes 1º de Agosto

León vs New York City 4.00 pm, Puebla vs Colombus 5.00 pm, Mazatlán vs Houston 6.30 pm, Toluca vs Montreal 7.00 pm, Pachuca vs LAFC 8.30 pm, Tigres vs San Diego 9.00 pm.

Sábado 2 de Agosto

Atlas vs Orlando 4.00 pm, Necaxa vs I. Miami 5.00 pm, Pumas vs Atlanta 7.00 pm, América vs Minnesota 7.00 pm, San Luis vs Sal Lake 7.30 pm, Querétaro vs Portland 9.00 pm

Domingo 3 de Agosto

Juárez vs Cincinnati 3.30 pm, Chivas vs Charlotte 5.50 pm, Monterrey vs New York 6.30 pm, Tijuana vs Colorado 7.30 pm, Santos vs Seattle 8.30 pm, Cruz Azul vs LA Galaxy 8.30 pm.

Casos y cosas del futbol

Leagues Cup historia

La Leagues Cup es un torneo oficial de fútbol que enfrenta a clubes de la Major League Soccer y la Liga MX.

Después de que los equipos Mexicanos dejaron de participar en la Copa Libertadores en 2016, empezaron a buscar un torneo en conjunto con la MLS.

La primera edición se llevó a cabo en julio del 2019, al principio fue considerado por la Concacaf como un torneo de carácter amistoso.

Desde 2023 ya se le considera una competencia oficial avalada por la Confederación de la zona. Los equipos de la Liga MX y la MLS ahora tienen la oportunidad de clasificar a la Copa de Campeones de la Concacaf a través de este certamen.

Para el torneo de 2019 solo participaron 8 equipos, 4 de cada Liga. Por parte de Estados Unidos, participaron Los Ángeles Galaxy, Real Salt Lake, Houston Dynamo y Chicago Fire. Del lado mexicano, estuvieron Club América, Cruz Azul, Tigres UANL y Tijuana.

El Campeón fue el Cruz Azul ganándole 2 – 1 a los Tigres. El tercer lugar se lo llevo el América y en cuarto Los Ángeles Galaxy.

El torneo fue cancelado en el 2020 por motivo de la pandemia.

Para el Torneo 2021: Tigres, Pumas, Santos y León compiten por la Liga MX; por la MLS están Sporting Kansas City, Seattle Sounders, New York City y Orlando City. León fue el campeón derrotando al Seattle Sounders F.C. ganando 3 – 2 , no hubo juego por el tercer lugar. En el 2022, no se realizó este torneo.

La edición del 2023 la jugaron 47 equipos de ambas Ligas, se dividieron en 15 grupos de tres equipos, avanzaron los dos mejores de cada grupo. El triunfador de esta edición fue el Inter de Miami en penaltis contra el Nashville S.C., el tercer lugar fue para el Philadelphia Union al golear 3 – 0 al Monterrey.

Para el torneo 2024 otra vez fueron 47 equipos los que participaron. El sistema de competencia fue igual al de la edición anterior. Columbus Crew le gano 3 – 1 a Los Ángeles F.C. El tercer lugar fue jugado entre equipos de la MLS entre los Colorado Rapids y el Philadelphia Union que empataron a 2 goles y se fueron a penaltis, lo gana el Colorado Rapids.

De las cuatro ediciones jugadas las han ganado 2 Mexicanos y 2 equipos Americanos.

Los 10 equipos que han obtenido más puntos en las ediciones de la Leagues Cup

• 1.- Inter de Miami con 17 puntos, 22 goles a favor y 6 en contra.

• 2.- Monterrey con 15 puntos, 12 goles a favor, 9 en contra.

• 3.- Philadelphia Union con 14 puntos, 15 goles a favor, 8 en contra.

• 4.- Nashville S.C. con 13 puntos, 19 goles a favor, 12 en contra.

• 5.- Club León con 12 puntos, 15 goles a favor, 8 en contra.

• 6.- Cruz Azul con 11 puntos, 8 goles a favor, 4 en contra.

• 7.- América con 11 puntos, 14 goles a favor, 12 en contra.

• 8.- Tigres UANL con 11 puntos, 10 goles a favor, 8 en contra.

• 9.- Toluca con 10 puntos, 14 goles a favor, 7 en contra.

• 10.- Atlas con 10 puntos, 6 goles a favor, 3 goles en contra.

Tabla histórica de los 10 goleadores Leagues Cup

• Leonel Messi - Argentino (Inter de Miami) 10 goles en 7 partidos.

• Bongokuhle Hlongwane – Sud África (Minnesota Union) 7 goles en 5 partidos.

• Denis Bouanga - Frances (Los Ángeles F.C.) 6 goles en 3 partidos.

• Brandon Vázquez – USA (F.C. Cincinnati) 6 goles en 4 partidos.

• German Berterame - Mexicano (Monterrey) 5 goles en 3 partidos.

• Angel Mena - Ecuatoriano (Club León) - 4 goles en 6 partidos.

• Robert Taylor - Finlandés (Inter de Miami) 4 goles en 7 partidos.

• Daniel Gazdag - Hungría (Philadelphia Union) 4 goles en 5 partidos.

• Gustavo Bou – Argentino (New England R.) 3 goles en 3 partidos.

• Cucho Hernández – Colombiano (Columbus Crew) 3 goles en 3 partidos.

Algunos Jugadores Gemelos y Hermanos que han participado en Nuestro Futbol, Mexicanos y Extranjeros – Club de Inicio

• Ignacio y Carlos Calderón. Jugadores del Guadalajara

• José y Jesus Delgado. Club Atlas

• Dulio y Flavio Davino. Club León

• Ramon Morales. Club Chivas y Carlos Morales. Club Morelia

• Agustín y Armando Manzo. Club América

• Antonio y Aldo de Nigris. Club Monterrey

• Marco Antonio y Alejandro Palacios “ Los Pikolines”, Club Pumas

• Néstor y Félix Araujo. Cruz Azul

• Cesar Montes. Club Monterrey y Alan Montes. Club Necaxa.

• Jonathan y Giovani Dos Santos. Club América

• Juan de Dios y Pierre Ibarra. Club Monterrey.

• Diego Cervantes. Club América y Horacio Cervantes. Club Pumas

• Daniel Osorno. Club Atlas y Omar Osorno. Club Querétaro.

• Erubey y Walter Cabuto. Club Atlas.

• Joahan y Omar Rodríguez. Club Cruz Azul

• Javier y Luis Orozco. Club Cruz Azul.

• Alan Pulido. Club Guadalajara y Armando Pulido. Club Tigres.

• Juan Carlos y Jesus Mosqueda. Club América.

• Diego Laínez. Club América y Mauro Laínez. Club Pachuca.

• Kevin y Jorge Escamilla. Club Pumas.

• Henry Martin. Club América. Y Freddy Martin. Club Mérida.

• Vladimir Loroña. Club Puebla y Luis Loroña. Club Jaguares.

Extranjeros

• Rogelio y Ramiro Funes Mori uno Nacionalizado y Otro Argentino.

• Sergio y Rolando Zarate. Argentinos

• Santiago y Esteban Solari. Argentinos

• Renato y Romario Ibarra. Ecuatorianos

• Freddy y Adam Bareiro. Paraguayos

• Cristian y Hernán Pellerano. Argentinos