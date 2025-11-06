Jueves, 06 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Montblanc

“The Train Event” Gala Dinner: Una noche sobre rieles con Montblanc

Entre los asistentes destacaron Alfonso Herrera, Manolo Caro, Irene Azuela, Loreto Peralta, Diego Calva, Chiara Parravicini, Ximena Sariñana, Juan Pablo Medina, y más personalidades que acompañaron a Montblanc en esta noche

Por: Maité Ruiz Velasco

Mariana Padilla, Ricardo Korkowski, Juan Pablo Medina y Andrea Castro. GENTE BIEN JALISCO / “The Train Event” Gala Dinner

Mariana Padilla, Ricardo Korkowski, Juan Pablo Medina y Andrea Castro. GENTE BIEN JALISCO / “The Train Event” Gala Dinner

Magda Fernández. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Magda Fernández. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Loreto Peralta. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 7 de noviembre 2025

Loreto Peralta. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 7 de noviembre 2025

Alejandra Raw. GENTE BIEN JALISCO / “The Train Event” Gala Dinner

Alejandra Raw. GENTE BIEN JALISCO / “The Train Event” Gala Dinner

Mathieu Kersalé, Julia Aldrey, Yazmina Hussein, Thomas Ahn y Florent Dubiez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Mathieu Kersalé, Julia Aldrey, Yazmina Hussein, Thomas Ahn y Florent Dubiez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Manuela Sánchez y Ana Paula Ruiz. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 7 de noviembre 2025

Manuela Sánchez y Ana Paula Ruiz. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 7 de noviembre 2025

Alejandro Siordia y Ricardo Luévanos. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Alejandro Siordia y Ricardo Luévanos. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Ayari Anaya. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 7 de noviembre 2025

Ayari Anaya. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 7 de noviembre 2025

Benito Santos. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Benito Santos. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Denisse Guerrero. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 7 de noviembre 2025

Denisse Guerrero. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 7 de noviembre 2025

Diego Arroyo y Denisse de Alba. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Diego Arroyo y Denisse de Alba. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Ale Aceves y Ale Infante. GENTE BIEN JALISCO / “The Train Event” Gala Dinner.

Ale Aceves y Ale Infante. GENTE BIEN JALISCO / “The Train Event” Gala Dinner.

Álvaro Valadez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Álvaro Valadez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Michelle Pourroy. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 7 de noviembre 2025

Michelle Pourroy. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 7 de noviembre 2025

María Vera y Majo Hernández. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

María Vera y Majo Hernández. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Montblanc celebró su llegada a Guadalajara con “The Train Event” Gala Dinner, una experiencia exclusiva realizada en la histórica estación Ferromex. Un escenario inesperado y sofisticado que marcó la apertura de su nueva boutique en la ciudad. A partir de las 6:00 PM, los invitados caminaron por una glamorosa alfombra roja antes de abordar vagones especialmente intervenidos para la ocasión. Ahí, entre un cóctel inspirado en los sabores de Jalisco, caligrafía artística y actos de magia que despertaron sonrisas, se vivió una experiencia inmersiva que recordaba que cada viaje comienza con una página en blanco.

Después del recorrido, los andenes se iluminaron con velas, flores y magueyes naturales para una cena a las 8:00 PM, creando un ambiente donde la herencia de la escritura se mezcló con el espíritu viajero y el encanto local.

Entre los asistentes destacaron Alfonso Herrera, Manolo Caro, Irene Azuela, Loreto Peralta, Diego Calva, Chiara Parravicini, Ximena Sariñana, Juan Pablo Medina, y más personalidades del cine, la moda y la música que acompañaron a Montblanc en esta memorable noche sobre rieles. Una velada que, sin duda, quedará escrita con tinta elegante en la memoria tapatía.

Evento: “The Train Event” Gala Dinner.

Fecha: 2 de octubre de 2025.

Lugar: Ferromex.

CP

Temas

  • Cena
  • Montblanc
  • Ferromex
  • Irene Azuela
  • Loreto Peralta
  • Diego Calva
  • Ximena Sariñana
  • Chiara Parravicini
  • Daniela Moreno
  • Lorena García
  • Karina Manterola
  • Joshua Amador Soberanis
  • Pauline Erpenbeck
  • Valeria Andrade
  • Ale Haro
  • Sofi Muñoz
  • Giovanna Luna
  • Mariana Padilla
  • Fernando Castillo
  • Gabriela Ucar
  • María Vera
  • Majo Hernández
  • Benito Santos
  • Diego Arroyo
  • Denisse De Alba
  • Salvador Vergara
  • Anouar Guerraoui
  • Alejandra Raw
  • Karine Bibriesca
  • Michelle Pourroy
  • Denisse Guerrero
  • Álvaro Valadez
  • Alejandro Siordia
  • Ricardo Luévanos

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones