Montblanc celebró su llegada a Guadalajara con “The Train Event” Gala Dinner, una experiencia exclusiva realizada en la histórica estación Ferromex. Un escenario inesperado y sofisticado que marcó la apertura de su nueva boutique en la ciudad. A partir de las 6:00 PM, los invitados caminaron por una glamorosa alfombra roja antes de abordar vagones especialmente intervenidos para la ocasión. Ahí, entre un cóctel inspirado en los sabores de Jalisco, caligrafía artística y actos de magia que despertaron sonrisas, se vivió una experiencia inmersiva que recordaba que cada viaje comienza con una página en blanco.

Después del recorrido, los andenes se iluminaron con velas, flores y magueyes naturales para una cena a las 8:00 PM, creando un ambiente donde la herencia de la escritura se mezcló con el espíritu viajero y el encanto local.

Entre los asistentes destacaron Alfonso Herrera, Manolo Caro, Irene Azuela, Loreto Peralta, Diego Calva, Chiara Parravicini, Ximena Sariñana, Juan Pablo Medina, y más personalidades del cine, la moda y la música que acompañaron a Montblanc en esta memorable noche sobre rieles. Una velada que, sin duda, quedará escrita con tinta elegante en la memoria tapatía.

Evento: “The Train Event” Gala Dinner. Fecha: 2 de octubre de 2025. Lugar: Ferromex.

CP