Recientemente la institución educativa The American School Foundation of Guadalajara se convirtió en el anfitrión regional de FIRST LEGO League Submerged Guadalajara.

El emocionante evento recibió a más de 50 equipos de todo el país para celebrar la creatividad, la tecnología y la robótica, que en esta ocasión, enfrentaron desafíos relacionados con los océanos.

Divididos en dos categorías, FIRST LEGO League Explore, donde participan niños de seis a 10 años con equipos que exploran un desafío real del mundo por medio de un poster y un modelo LEGO motorizado; y FIRST LEGO League Challenge para estudiantes de nueve a 16 años, quienes diseñan, construyen y programan robots autónomos para resolver misiones y desarrollar un proyecto de innovación, The American School Foundation of Guadalajara estuvo representado por 14 equipos que destacaron por su dedicación y desempeño.

Tras el montaje, unos equipos pasearon por la galería antes de las presentaciones al jurado, mientras que otros tuvieron entrevistas con los jueves, partidas de práctica, partidas oficiales así como en la inauguración del Juego del robot, y al término, realizar las ceremonias de premiación de ambas categorías.

Asimismo, gracias al apoyo de los patrocinadores principales, STF y COOLCAPITAL, esta competencia fue un éxito rotundo, en el que los equipos Turtle Techno Warriors y Frog Warriors del The American School Foundation of Guadalajara lograron clasificar para el FIRST LEGO League Submerged Mexico Championship.

Evento: FIRST LEGO League Explore y FIRST LEGO League Challenge. Lugar: American School Foundation of Guadalajara. Fecha: 25 de enero de 2025. Asistentes: 1,300.

CP