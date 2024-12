American School Foundation of Guadalajara A.C. entrega Becas de Determinación (DES)

El colegio American School Foundation of Guadalajara abrió sus puertas a dos estudiantes más con las Becas de Determinación (DES) por sexto año consecutivo: Minuro e Iker. Tras el proceso de exámenes y entrevistas que dieron inicio en agosto, los dos estudiantes de tercero de secundaria fueron acompañados por familiares para recibir la bienvenida de todos los directivos del colegio.

“Es una beca de 100% entre más de 14 aplicantes increíbles y ustedes ganaron esta beca del 100% durante 4 años, pero quiero reflexionar que nosotros también recibimos esta gran oportunidad por sus experiencias, sus formas de pensar, sus historias como personas jóvenes impresionantemente bien preparados que nos van a dar a este colegio”, les expresó el Director General del colegio, David Mcgrath.

Minuro señaló, junto con su mamá y toda su familia, que vino desde Monterrey solo para este momento, pues estaba en Turquía una semana atrás por los talleres y concursos de Recrea Talento; regresó con dos medallas de oro. “Esta beca la vi de Recrea, que es el programa donde promocionan este tipo de oportunidades, mi mamá la vio y me dijo que tenía que intentarlo a ver qué pasa. Yo siempre he hecho así las cosas, a ver qué pasa. Como las competencias de mate, yo nunca entro pensando en ganar y me ha salido bien” comentó Minuro con una sonrisa repleta de orgullo.

Iker, de la mano de sus papás y con sus emociones a flor de piel, expresó que ha sido una experiencia inolvidable. Proveniente del Colegio Riverside en Tonala, compartió que será un trayecto largo, pero que valdrá la pena. “Mi mamá me hablo sobre el programa que vio a través de Recrea y pues a raíz de ahí nos enteramos, estuvimos investigando, vimos fotos, todo lo que ofrecía y pues fue así que decidimos aplicar y aquí estamos” expresó Iker con una mirada de felicidad.

Ambos estudiantes, seleccionados entre varios aspirantes, comenzaron una nueva etapa llena de oportunidades y desafíos. Su incorporación no solo los beneficia a ellos, sino que también enriquece a toda la comunidad educativa con su talento y motivación.

