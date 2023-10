El 13 de septiembre de 2023, Tequila 1800 llevó a cabo el evento "The Art of Hosting by Tequila 1800" en la ciudad de Guadalajara. La velada se llevó a cabo en uno de los principales salones de Proyecto Arte en Casa Patrice, y fue organizada por Paulo Orendain y María José Petersen como anfitriones. El director de la galería, Diego Ascencio, también estuvo presente en el evento. Se invitó a un selecto grupo de tapatíos a esta memorable noche.

Durante el evento, los invitados tuvieron la oportunidad de conocer la nueva exposición de María José Petersen titulada "Se cimbra: habitar la bóveda", la cual estará disponible en Casa Patrice hasta el 18 de noviembre. En esta exposición, la artista tapatía presenta un nuevo cuerpo de obra que muestra una nueva etapa de experimentación en los procesos de producción gráfica.

La noche estuvo llena de charlas, risas y deliciosos platillos preparados por el chef tapatío Poncho Cadena, así como de la degustación de Tequila 1800. El evento se llevó a cabo en el marco de Proyecto Arte, brindando a los asistentes la oportunidad de conectarse con el arte contemporáneo a través de la exposición de María José Petersen. "The Art of Hosting by Tequila 1800" dejó a sus entusiastas anfitriones e invitados felices y satisfechos.

Evento: The Art of Hosting by Tequila 1800. Fecha: 13 de septiembre de 2023. Lugar: Casa Patrice.

RA