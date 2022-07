El pasado 7 de julio, Massimo Dutti abrió las puertas de su exclusiva boutique de caballero en Andares. Un espacio único que fusiona innovaciones arquitectónicas con una tienda ecoeficiente bajo un diseño luminoso y orgánico integrando un jardín interior que enmarca espacios ideales que resaltan las diferentes colecciones.

Invitamos a seis guapos tapatíos a vivir esta apertura en exclusiva y a conocer la nueva colección de verano, donde los toques de color y las tonalidades arena eran protagonistas de los total looks que escogieron para ser embajadores de este icónico momento.

Massimo Dutti dejó que cada uno eligiera un total look imprimiendo su esencia, “todos son super diferentes y nos encanta que sean creativos a la hora de vestir”, agregó Lizbeth Luis, directora de comunicación de la marca.

Y así fue como cada uno imprimió su estilo y su personalidad en cada look.

Alberto López Corcuera, artista plástico, debido a su profesión, íntegra la moda en su día a día y se atreve siempre a ir más allá. Para su look escogió una camisa azul que le daba un toque de color super auténtico, doblando las mangas tanto de la camisa como del saco, agregándole con esto un toque relajado.

Alberto López Corcuera. GENTE BIEN JALISCO/Antonio Martínez

Juan Pablo Partida, weddingplanner, siempre esta on point. Sus looks siempre reflejan su buen gusto y en esta ocasión no fue la excepción pues eligió un look casual, al cual agregó su estilo único.

Juan Pablo Partida. GENTE BIEN JALISCO/Antonio Martínez

Dimitri Fafutis, productor de videos y fotografía, quien además tiene una personalidad fuerte y aventurera, complementa su día a día con su pasión por las alturas, pues uno de sus hobbies es saltar de paracaídas, por lo que busca looks que se vean super cool, pero que además le permitan sentirse libre por lo que escogió unos jeans que iban perfecto con un top a rayas.

Dimitri Fafutis. GENTE BIEN JALISCO/Antonio Martínez

Dimitri Fafutis. GENTE BIEN JALISCO/Antonio Martínez

Álvaro Martínez es camaleónico. Por las mañanas te puede poner a tope en su clase de Commando, y por otro lado puede transformarse con un look super sofisticado pero atrevido a la vez. Es así como jugó con toques de color, prints y layers a la perfección como todo un profesional de la moda. Una camisa naranja, con un top a rayas, que fueron enmarcados por una cazadora marino, dieron un look espectacular para inspirar a cualquiera.

Álvaro Martínez. GENTE BIEN JALISCO/Antonio Martínez

Álvaro Martínez. GENTE BIEN JALISCO/Antonio Martínez

Juan Pablo Leaño, con tan solo 21 años, ya es todo un referente de moda y estilo. Su carrera como futbolista, hoy con un pie en su nuevo destino Connecticut y su estilo de vida socialité, lo llevaron a seleccionar un total look super cool, integrando layers y colores neutros, así pues una playera a rayas con una camisa encima de lino, pantalón de vestir y una chaqueta militar, dejaron ver que en Massimo Dutti puedes jugar con todo tipo de prendas para lograr looks súper innovadores, tengas la edad que tengas.

Juan Pablo Leaño. GENTE BIEN JALISCO/Antonio Martínez

Juan Pablo Leaño. GENTE BIEN JALISCO/Antonio Martínez

Álvaro Fevilla, arquitecto, fotógrafo, bonvivant, viajero, trend setter y amante de las motocicletas, va de lo más clásico remontándose a su buen gusto por la arquitectura hasta lo más atrevido y rockero. En esta ocasión, se atrevió a integrar a su look una camisa azul, algo que nunca había hecho antes, dándole un twist súper interesante y con mucho estilo.

Álvaro Fevilla. GENTE BIEN JALISCO/Antonio Martínez

Lizbeth Luis por su parte nos comentó: “Nos encanta ver como cada uno jugó con las prendas y logró imprimir su propio estilo demostrando la versatilidad de las colecciones sin importar el perfil de cada uno. Esto es lo que hoy por hoy buscamos en la marca: que todos puedan encontrar inspiración, moda y calidad.

Ellos nos cuentan cómo vivieron esta experiencia:

“Realmente fue increíble porque no sabía lo versátil que puede ser elegir piezas clave para transformar mi look, de verdad podría hacer seis looks totalmente diferentes para ocasiones o eventos distintos, justo eso fue lo que me gustó. Sumando la versatilidad con la calidad de la ropa es una inversión que te va a ayudar por un periodo de tiempo para vestirte increíble, hacer looks padrísimos y tener variedad”.

“Estuvo divertido escoger el look completo y lo que más me gusta de la marca es que tiene piezas que se pueden usar para cualquier ocasión”.

