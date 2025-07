Inauguran en Zapopan nueva sede del INDETEC

Con el objetivo de fortalecer las finanzas públicas del país y reafirmar el compromiso con la coordinación fiscal, el Gobierno de Jalisco impulsó la construcción de la nueva sede del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC).

La inauguración de la nueva sede del INDETEC se realizó en el marco de la CCCLXIV Reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, a la que asistieron servidores públicos de las 32 entidades del país.

Salvador Zamora Zamora, Secretario General de Gobierno y en representación de Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, acudió a la inauguración de las nuevas instalaciones, ubicadas en el municipio de Zapopan.

El Secretario General señaló que la labor que realiza el INDETEC, en conjunto con estados y municipios en el manejo de las finanzas públicas, es trascendental para el uso eficiente de recursos.

"Seguramente, las economías locales lograrán impulsar la economía estatal y por supuesto tener un México mucho más fuerte y una economía mucho más sólida", sostuvo.

La construcción se realizó con recurso del INDETEC y fue diseñada y ejecutada por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco (SIOP), en el marco de un convenio de colaboración celebrado entre ambas instituciones.

Durante la gestión de Pablo Lemus Navarro como Presidente Municipal de Zapopan, el pleno del Ayuntamiento aprobó la donación de este predio a INDETEC para consolidar su sede nacional.

"En Jalisco estamos convencidos que los grandes retos se enfrentan trabajando juntos (...), y con la historia de esta edificación y de este proyecto, nos queda claro que trabajando en equipo los resultados son mejores" , dijo Zamora Zamora.

Roberto Carlos Fernández González, Tesorero de la Federación y a nombre de Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, felicitó al INDETEC por consolidar un patrimonio propio y trabajar en beneficio de las economías de todo el país.

"INDETEC significa mucho (...), (como) creación de capacidades, que creo que todos hemos recorrido más de una vez al INDETEC justamente para eso, así como la institucionalización en la creación de políticas públicas", dijo Fernández González.

El Tesorero de la Federación también reconoció el respaldo del Gobierno de Jalisco en la consolidación del nuevo edificio del INDETEC.

Carlos García Lepe, Director General del INDETEC, explicó que este logro fue posible gracias a la suma de voluntades, así como refirió las cifras del INDETEC en apoyo a municipios y entidades.

Destacó que se han atendido 18 mil 700 consultas de servidores públicos de todos los niveles y se han capacitado a 72 mil 313 en temas fiscales.

"En los últimos seis años hemos generado, en promedio, el 65 por ciento de nuestro presupuesto de operación; no obstante, en 52 años no tuvimos casa propia. La aspiración no pudo cumplirse hasta ahora gracias a cada uno de ustedes y a la suma de sus voluntades" , destacó.

María Esther Ramírez Vargas, Secretaria de Hacienda del Estado de Hidalgo y Coordinadora de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, reconoció al INDETEC por su nueva sede y agradeció al Gobierno de Jalisco su apoyo en este proyecto.

Además, destacó que a través de este nuevo edificio, se seguirá realizando trabajos en beneficio de las finanzas públicas del país.

"Más que una institución educativa de investigación o de consulta, este espacio es una guía para todas, para todos quienes asumimos con entrega y dedicación la enorme responsabilidad de conducir las haciendas públicas de nuestro país", detalló Ramírez Vargas.

Luis García Sotelo, Secretario de la Hacienda Pública, participó en el acto de inauguración del INDETEC y en las diversas actividades de la CCCLXIV Reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales como anfitrión en esta edición.

En la inauguración estuvieron presentes Fernando Renoir Baca Rivera, Titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas; Emilio Barriga Delgado, Auditor de Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Diputada local, y Juan José Frangie Saade, Presidente Municipal de Zapopan, entre otras personalidades.

Para saber más:

El nuevo edificio de la sede nacional de INDETEC cuenta con áreas de trabajo para el personal, aulas de formación, instalaciones para reuniones y un museo que exhibirá artesanías representativas de las 32 entidades federativas, así como muestras de tierras emblemáticas que reflejan la diversidad natural y cultural del país.

INDETEC es un organismo público del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal con 52 años de operación.

Su sede se encuentra en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), desde donde brinda consultoría, capacitación y estudios especializados en materia de hacienda pública a los gobiernos.

Desde su creación, en 1973, el Instituto no disponía de instalaciones propias para desarrollar adecuadamente su trabajo institucional; sin embargo, con este nuevo edificio podrá brindar servicios de mayor calidad al funcionariado hacendario del país.

